กองทัพพม่ายึด “เมืองมอต่อง” ติดชายแดนไทยคืนจากฝ่ายต่อต้าน เพิ่มเส้นทางการค้าอีกหนึ่งจุด

เอเอฟพี - กองทัพพม่าอ้างว่าได้เข้ายึดเมืองที่อยู่ติดชายแดนไทยกลับคืนมาได้แล้ว ที่เป็นการขยายเส้นทางการค้าชายแดนที่กองทัพอ้างว่าควบคุมอยู่ในสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อ
มอต่อง เมืองชายแดนทางตอนใต้ของพม่าเป็นเมืองการค้าขนาดเล็กที่มีมูลค่าการขนส่งสินค้า 26.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2566-2567 ตามสถิติอย่างเป็นทางการของพม่า
การยึดเมืองนี้ได้จะเป็นการเพิ่มกำลังให้กับกองทัพอีกขั้นหนึ่ง ที่เพิ่มเติมจากชัยชนะหลายครั้งที่ผ่านมาเหนือกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยและกองกำลังต่อต้านเรียกร้องประชาธิปไตย ที่กองทัพทำสงครามด้วยมาตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564
สื่อของทางการพม่ากล่าวว่ากองทัพเสียการควบคุมเมืองมอต่อง ในภาคตะนาวศรีในเดือนพ.ย. แต่ยึดคืนได้ในวันอังคาร (19) หลังจากปฏิบัติการโจมตีตอบโต้เป็นเวลา 2 สัปดาห์
หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมา ระบุว่าการสู้รบครั้งนี้มีการปะทะกันมากกว่า 200 ครั้ง ทั้งการปะทะขนาดใหญ่และเล็ก ส่งผลให้ฝ่ายต่อต้านเสียชีวิตอย่างน้อย 24 คน
รายงานยังระบุว่าสมาชิกของกองทัพบางส่วนเสียสละชีวิตอย่างกล้าหาญ โดยไม่ได้ระบุจำนวนผู้เสียชีวิต
“การค้าข้ามพรมแดนและการขนส่งระหว่างสองประเทศผ่านเส้นทางตะนาวศรี-มอต่อง จะสามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง” รายงานระบุ
สงครามกลางเมืองได้ลุกลามไปทั่วพม่านับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อ 5 ปีก่อน ที่โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี ที่ยุติการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ดำเนินมาได้ทศวรรษเดียว
ในช่วงปลายปี 2566 การโจมตีร่วมกันของกลุ่มติดอาวุธทำให้กองทัพตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ แต่หลังจากที่การรุกคืบหยุดชะงักลง กองทัพก็กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบอีกครั้งในปัจจุบัน
กองทัพอ้างว่าได้เข้ายึดทางหลวงสายสำคัญทางเหนือที่มุ่งหน้าสู่ชายแดนจีนคืนมาได้ในเดือนนี้ และเมื่อเดือนที่แล้ว กองทัพได้จัดพิธีเฉลิมฉลองการยึดถนนคืนสู่จุดผ่านแดนการค้าที่พลุกพล่านที่สุดกับไทย
กองกำลังชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ 2 กลุ่ม ที่เป็นกำลังสำคัญของการต่อสู้ในปี 2566 ได้ลงนามหยุดยิงที่มีปักกิ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ทำให้กองกำลังฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยที่ได้รับการฝึกฝนน้อยกว่าและมีอาวุธด้อยกว่าเสียเปรียบในสนามรบ
นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณชี้ว่าขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยกำลังตกอยู่ในอันตรายจากการถูกบีบทางการเมือง
หลังจากปกครองด้วยกฎอัยการศึก 5 ปี รัฐบาลทหารได้จัดการเลือกตั้งที่ถูกจำกัดอย่างเข้มงวด โดยไม่รวมพรรคของซูจีที่ถูกคุมขัง และทำให้พันธมิตรทางการเมืองพลเรือนได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายในเดือนม.ค.
สมาชิกสภานิติบัญญัติได้เลือก พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำการรัฐประหารให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือน ซึ่งผู้สังเกตการณ์ประชาธิปไตยกล่าวว่าเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเพียงละครตบตาที่ออกแบบมาเพื่อฟอกขาวการปกครองของเขาที่ยังดำเนินต่อไป
แต่ถึงแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่ก็มีสัญญาณชี้ว่าบางประเทศในภูมิภาคพร้อมที่จะเพิ่มความร่วมมือทางการทูต โดยให้การยอมรับโดยพฤตินัยต่อรัฐบาลชุดใหม่.