ผู้นำเวียดนามย้ำสหรัฐฯ ฮานอยไม่มีนโยบายสร้างกำลังการผลิตส่วนเกิน

รอยเตอร์ - รัฐบาลเวียดนามระบุว่า นายกรัฐมนตรีเล มีง ฮุง ได้กล่าวกับ ริค สวิตเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ในการประชุมวันพุธ (20)ในกรุงฮานอยว่าเวียดนามไม่มีนโยบายสร้างกำลังการผลิตส่วนเกิน
รัฐบาลเวียดนามระบุในคำแถลงหลังการประชุมหารือว่าเวียดนามจะยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ เพื่อสรุปการเจรจาข้อตกลงการค้าทวิภาคี
เวียดนามได้เจรจากับสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เกี่ยวกับข้อตกลงการค้ามาตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศแผนการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเวียดนามเมื่อกว่า 1 ปีก่อน
นายกฯ เล มีง ฮุง กล่าวในที่ประชุมว่าเวียดนามยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทของสหรัฐฯ ในการขยายการลงทุนและกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศ
เขากล่าวว่าเวียดนามมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
เมื่อต้นเดือนนี้ เวียดนามได้เริ่มดำเนินการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์และสินค้าลอกเลียนแบบครั้งใหม่ ที่มุ่งเป้าที่จะเพิ่มการตรวจจับให้ได้ 1 ใน 5 หลังจากสหรัฐฯ ยกประเด็นเรื่องการเก็บภาษีนำเข้าขึ้นมาอีกครั้ง.