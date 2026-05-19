เวียดนามจับชาวจีน 5 ราย ทลายเครือข่ายลักลอบขนทองคำมูลค่ากว่า 45 ล้านดอลลาร์

MGR Online - ตำรวจเวียดนามเผยวันนี้ (19) ว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมชาวจีน 5 คนที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนทองคำมูลค่ากว่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐในกรุงฮานอย นอกจากนี้ยังจับกุมชาวเวียดนามได้อีก 1 คน ในปฏิบัติการที่ตำรวจระบุว่าเป็นการทลายเครือข่ายลักลอบขนทองคำที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยปราบปรามในเมืองหลวง
ชาวเวียดนามมีธรรมเนียมการเก็บรักษาความมั่งคั่งไว้ในรูปของทองคำมาอย่างยาวนาน ซึ่งทองคำถือเป็นสิ่งมีค่าราคาสูงในประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้ เนื่องจากมีการควบคุมการซื้อขายอย่างเข้มงวด
คำแถลงของตำรวจระบุว่าเครือข่ายลักลอบขนทองคำนี้ที่เชื่อว่านำโดยชาวจีนรายหนึ่ง ถูกจับกุมได้คาหนังคาเขาพร้อมทองคำดิบ 5 กิโลกรัมในกรุงฮานอย
ตามการระบุของตำรวจ ชายเหล่านี้ลักลอบขนทองคำมาจากฮ่องกงโดยปลอมปนมากับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะนำไปขาย แก๊งลักลอบนี้ใช้สารเคมีทำความสะอาดทองคำ หลอมและหล่อเป็นแท่งให้กับลูกค้าในฮานอย และจ.บั๊กนีง ที่อยู่ใกล้เคียง
ผู้ร่วมขบวนการชาวเวียดนาม ที่รับเงินคริปโตแลกกับทองคำและโอนตามคำสั่งของหัวหน้าแก๊งชาวจีน บอกกับตำรวจว่าเขาได้รับเงินมากถึง 200 ล้านด่งต่อเดือน (ประมาณ 7,600 ดอลลาร์สหรัฐ)
ตำรวจกล่าวว่าแก๊งนี้ซื้อขายทองคำประมาณ 300 กิโลกรัม มูลค่ามากกว่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือนมี.ค. จนถึงวันที่พวกเขาถูกจับกุม ซึ่งไม่ได้ระบุวันที่
เวียดนามไม่มีตลาดกลางซื้อขายทองคำระดับประเทศและธนาคารในประเทศไม่ได้ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายทองคำแก่บุคคลทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถซื้อทองคำได้ที่ร้านขายเครื่องประดับของรัฐและเอกชน.