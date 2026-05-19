เวียดนามชะลอคำสั่งห้ามรถจักรยานยนต์ใช้น้ำมันวิ่งในกรุงฮานอย

เอเอฟพี - รถจักรยานยนต์หลายล้านคันวิ่งไปตามถนนสายต่างๆ ของกรุงฮานอยในแต่ละวันซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ แต่ทางการเวียดนามกลับยอมผ่อนปรนแผนการอันทะเยอทะยานที่จะห้ามรถจักรยานยนต์ใช้น้ำมันและหันมาสนับสนุนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
การปล่อยมลพิษจากยานพาหนะคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของปัญหามลพิษในเมืองหลวงแห่งนี้ ซึ่งบางวันกรุงฮานอยติดอันดับโลกด้านคุณภาพอากาศที่เป็นอันตราย
รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเวียดนามได้ประกาศแผนที่จะห้ามรถจักรยานยนต์ใช้น้ำมันในพื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตรในใจกลางเมืองของกรุงฮานอย แต่เนื่องจากการต่อต้านของผู้ขับขี่ และความล่าช้าในการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้า ทางการจึงได้ลดขนาดข้อเสนอลงเหลือครอบคลุมถนนเพียง 11 สาย ในพื้นที่ 0.5 ตารางกิโลเมตร
แม้แต่ใน “เขตควบคุมมลพิษต่ำ” ที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมแล้ว ก็ยังห้ามรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินเฉพาะช่วงเย็นวันศุกร์และบางช่วงของสุดสัปดาห์เท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นับเป็นการยอมถอยที่น่าประหลาดใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในการกระตุ้นการเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า แม้แต่ในประเทศเผด็จการที่แทบไม่ยอมรับความเห็นต่าง
“ฉันคิดว่าเกือบทุกคนค้านคำสั่งห้ามนี้” เฟือง แอ็ง เหวียน ชาวฮานอยอายุ 24 ปี ที่ทำงานเป็นนักวิจัยและใช้รถจักรยานยนต์ใช้น้ำมัน กล่าว
เธอยอมรับว่ามลพิษเป็นปัญหาสำคัญ แต่เธอก็ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า ซึ่งเธออ้างว่ารถจักรยายนต์ไฟฟ้าต้องบำรุงรักษาบ่อยและมีความเสี่ยงที่เธออาจยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้
ในเดือนนี้ เจ้าหน้าที่ของเมืองปฏิเสธที่จะลงนามอนุมัติแม้แต่การห้ามที่ลดขนาดพื้นที่ลง โดยเลื่อนการตัดสินใจไปเป็นเดือนมิ.ย. และทำให้การบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ค. ตามแผนที่วางไว้อยู่ในความไม่แน่นอน
“มันเกิดขึ้นไม่บ่อย แต่ก็เกิดขึ้นได้” เหวียน คัก ซาง นักวิเคราะห์ชาวเวียดนามกล่าวถึงการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนนโยบาย
“รัฐบาลมักจะยอมถอยเมื่อความชอบธรรมของตนถูกคุกคาม และผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ผลักดันให้มีการผ่อนปรนกฎระเบียบการห้ามใช้รถจักรยานยนต์ใช้น้ำมัน” เหวียน คัก ซาง กล่าว
รถจักรยานยนต์มีอยู่ทุกหนแห่งในกรุงฮานอย โดยมีจำนวนเกือบ 7 ล้านคันที่ใช้งานโดยผู้ที่เดินทางเป็นประจำ ครอบครัว หรือผู้ขนส่งสิ่งของสัมภาระ และมีจำนวนมากกว่ารถยนต์ประมาณ 7 ต่อ 1
รถสองล้อนี้ครองตลาดทั่วประเทศ ที่ระบบขนส่งสาธารณะมีจำกัดและหลายคนไม่สามารถซื้อรถยนต์ได้ ทำให้เวียดนามกลายเป็นตลาดรถจักรยานยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก
ถึงแม้ว่ารถจักรยานยนต์ใช้น้ำมันจะยังคงครองตลาดอยู่ แต่รัฐบาลก็ค่อยๆ สนับสนุนการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น โดยนครโฮจิมินห์ก็วางแผนที่จะทยอยเลิกใช้รถจักรยานยนต์ใช้น้ำมันเช่นกัน แต่ในกรอบเวลาที่ช้ากว่า
เมื่อมีการประกาศห้ามในกรุงฮานอยครั้งแรกเมื่อเดือนก.ค.ปีที่แล้ว ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ใช้น้ำมันส่วนใหญ่ต่างออกมาคัดค้าน โดยบริษัทฮอนด้าและบริษัทอื่นๆ เตือนว่าอาจส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานในโรงงานที่เวียดนาม
นับตั้งแต่นั้นมา บริษัทวินฟาสต์ ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในท้องถิ่น กลับมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก และนักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าการห้ามดังกล่าวอาจมีจุดประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือวินฟาสต์
แต่วินฟาสต์ขายได้เพียงประมาณ 400,000 คันในปีที่แล้ว เทียบกับฮอนด้าที่ขายได้ถึง 2.6 ล้านคัน
รัฐบาลได้เสนอเงินอุดหนุนสูงสุด 5 ล้านด่ง (190 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับผู้ที่เปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีราคาสูงถึง 30 ล้านด่ง
“นั่นไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เพิ่งเรียนจบอย่างฉัน ฉันต้องการการสนับสนุนมากกว่านี้” แฮ็ง เหวียน อายุ 24 ปี กล่าว
เธอยังวิตกเกี่ยวกับสถานีชาร์จที่ยังสร้างได้ช้ามาก แม้รัฐบาลจะให้คำมั่นไว้ก็ตาม
ส่วนผู้ขับขี่คนอื่นๆ ต่างรู้สึกวิตกกังวลจากรายงานเรื่องรถเสียและการเกิดไฟไหม้จากแบตเตอรี่ และอาคารอพาร์ทเม้นต์บางแห่งในฮานอยก็สั่งห้ามใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตามรายงานของสื่อของรัฐ
ทางการกำลังดำเนินการเพื่อให้สถานีชาร์จมีความปลอดภัยมากขึ้นและวางแผนสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า
แต่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานต้องใช้เวลา เช่นเดียวกับการค่อยๆ ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของประชาชน
เมื่อปีที่ผ่านมาสหภาพยุโรปได้ยกเลิกการห้ามจำหน่ายรถยนต์น้ำมันที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2578 และอินเดียที่กำหนดกรอบเวลา 50 ปีสำหรับการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า
เหวี่ยน มีง ดง อดีตวิศวกรด้านการปล่อยมลพิษของโฟล์คสวาเกน ซึ่งปัจจุบันให้คำปรึกษาด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า ระบุว่าการเร่งรีบห้ามใช้รถจักรยานยนต์ใช้น้ำมันในกรุงฮานอยนั้น “ยากที่จะเข้าใจ”
“การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับตัว เนื่องจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานที่เวียดนามกำลังตั้งเป้านั้นไม่เหมาะสม” เหวียน มีง ดง กล่าว.