ปิดชั่วคราว ‘ฟาร์มหมูจีน’ ในเวียงจันทน์ ปล่อยน้ำปนขี้หมูลงแม่น้ำทำปลาตายเป็นแพ

MGR Online - กรมตรวจตราทรัพยากรธรรมชาติสั่งปิดชั่วคราวฟาร์มหมูของนักลงทุนจีนในแขวงเวียงจันทน์ ปล่อยน้ำปนเปื้อนขี้หมูลงแม่น้ำแจ้งโดยไม่ได้บำบัดให้ถูกวิธี ส่งผลให้ปลาจำนวนมากลอยขึ้นมาตายเป็นแพ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เพจข่าวสารกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า กรมตรวจตราทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว ได้มีคำสั่งระงับการดำเนินงานของฟาร์มหมูแม่พันธุ์และหมูเนื้อจางเว่ยซิง ซึ่งเป็นกิจการของนักลงทุนจีน ที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านน้ำแจ้ง เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากเป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้ปลาจำนวนมากลอยขึ้นมาตายเป็นแพ ในแม่น้ำแจ้ง
โดยเหตุปลาตายครั้งนี้ มีการรายงานว่าเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 7-8 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยชาวบ้านพบว่าน้ำในแม่น้ำแจ้งเกิดเปลี่ยนเป็นสีดำขุ่น ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง ไหลจากบ้านน้ำแจ้ง ผ่านบ้านนาโพใต้(คุ้มนาซาย) เมืองโพนโฮง และไหลเข้าสู่ลำน้ำพีน เมืองเวียงคำ ตลอดแนวที่น้ำสีดำไหลผ่าน มีปลาจำนวนมากลอยขึ้นมาตายเป็นแพอยู่บนผิวน้ำ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบ
วันที่ 11 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่จากกรมตรวจตราทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำในแม้น้ำแจ้ง พบว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างมาก โดยเฉพาะค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าออกซิเจนละลายในน้ำ
เมื่อตรวจไล่ไปยังต้นตอที่ทำให้น้ำที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ พบว่ามาจากฟาร์มหมูจางเว่ยซิงได้ปล่อยน้ำปนเปื้อนขี้หมูออกจากบ่อพักน้ำโดยไม่ได้ผ่านการบำบัดอย่างถูกวิธี ทำให้น้ำปนเปื้อนขี้หมูไหลลงไปยังสายน้ำแจ้งโดยตรง จนน้ำในแม่น้ำแจ้งเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสภาพและทำให้ปลาตาย
เมื่อพบสาเหตุที่แท้จริงแล้ว จึงได้มีคำสั่งให้ระงับการดำเนินงานของฟาร์มหมูจางเว่ยซิงไว้ชั่วคราว เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดให้มารับผิดชอบแก้ไขผลกระทบและชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยน้ำปนเปื้อนขี้หมูลงมาดังกล่าว
รวมถึงตรวจตราโครงการลงทุนและกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ตามแนวลำน้ำแจ้ง เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม และวางแผนรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า