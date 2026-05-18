ก.พลังงานกัมพูชารับรัฐเสียรายได้ 70 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนจากการลดภาษีน้ำมันเพื่อช่วยผู้บริโภค

MGR Online - แก้ว รัตนัค รัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชากล่าวว่า รัฐบาลยอมเสียรายได้ราว 55-70 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนจากการลดภาษีและอากรน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปกป้องครัวเรือนและธุรกิจจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวน
รัฐมนตรีพลังงานยอมรับว่ากัมพูชาไม่สามารถป้องกันตัวเองจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ เนื่องจากต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่นนำเข้าทั้งหมด แต่เขากล่าวว่ารัฐบาลกำลังทำงานเพื่อบรรเทาภาระดังกล่าว โดยการกระจายแหล่งที่มาของอุปทานและลดภาษีและอากรที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิง
“สิ่งที่เราทำได้คือกระจายความร่วมมือเพื่อให้ได้แหล่งน้ำมันเชื้อเพลิงในราคาที่จับต้องได้มากที่สุดสำหรับภาคอุตสาหกรรมและประชาชน ในขณะเดียวกันก็ใช้มาตรการภาษีและอากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อลดผลกระทบ” แก้ว รัตนัค กล่าวกับผู้สื่อข่าว
รัฐมนตรีพลังงานยังกล่าวว่าการสูญเสียรายได้จากภาษีน้ำมัน มีมูลค่าอย่างน้อย 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน โดยอาจสูญเสียรายได้รวมสูงถึง 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เขากล่าวว่าภาษีและอากรสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ได้ปรับลดลงเหลือศูนย์แล้ว เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมและกลุ่มเปราะบาง ที่ประกอบด้วยผู้ขายอาหาร ผู้ผลิต และคนขับรถตุ๊กตุ๊ก
“เนื่องจาก LPG มีความสำคัญมากสำหรับบางอุตสาหกรรม ธุรกิจทำอาหาร และคนขับรถตุ๊กตุ๊ก รัฐบาลจึงได้ลดทุกอย่างเหลือศูนย์ ทำให้ไม่เหลือพื้นที่สำหรับการลดภาษีเพิ่มเติมอีก” แก้ว รัตนัค กล่าว
เขาเสริมว่ามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับคนขับรถตุ๊กตุ๊กอยู่ระหว่างการหารือ แต่ยังคงถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดทางการคลังและความสำคัญเร่งด่วนอื่นๆ
“เราไม่ได้พอใจอย่างเต็มที่กับการแทรกแซงในปัจจุบัน แต่ด้วยขีดความสามารถทางการคลัง ความสำคัญเร่งด่วนอื่นๆ และความยั่งยืนในระยะยาว นี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ในขณะนี้” แก้ว รัตนัค กล่าวย้ำ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากรัฐบาลขยายเวลากับการลดภาษีและเงินอุดหนุน ส่งผลให้น้ำมันเบนซินธรรมดาลดลงเหลือ 5,150 เรียลต่อลิตร (41.89 บาท ) และน้ำมันดีเซลลดลงเหลือ 5,200 เรียลต่อลิตร (42.30 บาท).