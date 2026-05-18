กัมพูชาร้องไทยส่งทีมสำรวจร่วมลงวัดพื้นที่จริง ย้ำไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเขตแดนด้วยกำลัง

MGR Online - เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา กล่าววันนี้ (18) ว่ากัมพูชาขอยืนยันอีกครั้งว่าจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเขตแดนระหว่างประเทศกับไทยใดๆ ที่ขัดกับสนธิสัญญาที่มีอยู่หรือเป็นผลจากการใช้กำลัง
โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวย้ำว่า พนมเปญไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับสนธิสัญญา อนุสัญญา และแผนที่ที่จัดทำโดยคณะกรรมการเขตแดนอินโดจีน-สยาม ตลอดจนบันทึกของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) และข้อตกลงทวิภาคีที่เกี่ยวข้อง
เขากล่าวว่ากัมพูชาปฏิเสธการปรับเปลี่ยนเขตแดนในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต หากเป็นการบังคับใช้ด้วยกำลัง
รัฐบาลกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยส่งทีมสำรวจร่วมดำเนินการวัดพื้นที่จริง และเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายจัดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมโดยเร็วที่สุดเพื่อดำเนินการปักปันเขตแดนต่อไป
เพ็ญ โบนา กล่าวว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่บรรลุระหว่างสองประเทศ รวมถึงคำแถลงร่วมที่ออกหลังการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปและข้อตกลงสันติภาพเดือนต.ค. 2568
เขายังอ้างถึงคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ระหว่างการแถลงข่าวสามฝ่ายที่เมืองเซบู เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่เน้นย้ำถึงการเจรจาอย่างสันติและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ
กัมพูชากล่าวว่ามีเพียงคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมและทีมสำรวจเท่านั้นที่มีอำนาจในการกำหนดและตรวจสอบเส้นเขตแดน ไม่ใช่กองกำลังทหารหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนนำโดยฟิลิปปินส์ ได้เดินทางเยือนพื้นที่พิพาทในจ.บันเตียเมียนเจย เมื่อวันที่ 17 พ.ค. เพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดน.