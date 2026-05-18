เวียดนามเผยน้ำมันดิบกว่า 9 แสนบาร์เรลจากคองโกส่งถึงโรงกลั่นแล้ว

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รอยเตอร์ - ปิโตรเวียดนาม (Petrovietnam) บริษัทพลังงานของรัฐบาลเวียดนาม เผยว่าได้รับน้ำมันดิบเจโนจากสาธารณรัฐคองโกเที่ยวแรกแล้ว โดยเป็นน้ำมันดิบสำหรับโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

คำแถลงของปิโตรเวียดนามระบุว่า น้ำมันดิบจำนวน 950,000 บาร์เรล ถูกขนถ่ายลงที่โรงกลั่นและปิโตรเคมีหงิเซินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

โรงกลั่นขนาด 200,000 บาร์เรลต่อวันแห่งนี้ เคยแปรรูปน้ำมันดิบที่นำเข้าจากคูเวตเกือบทั้งหมด แต่การขนส่งหยุดชะงักเนื่องจากสงครามอิหร่าน ทำให้เวียดนามต้องมองหาน้ำมันจากแหล่งทางเลือกอื่น

“การกระจายแหล่งที่มาของน้ำมันดิบมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านวัตถุดิบ สนับสนุนการดำเนินงานของโรงกลั่นอย่างมีเสถียรภาพ และรับประกันการจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้กับตลาดภายในประเทศ” บริษัทปิโตรเวียดนามระบุ

บริษัทโรงกลั่นหงิเซินกล่าวว่ากำลังพิจารณาการประมูลรายไตรมาสและการจัดซื้อแบบเร่งด่วน เพื่อให้ได้น้ำมันดิบเพียงพอสำหรับการดำเนินงาน

ข้อมูลการขนส่งทางเรือ LSEG ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันดิบจากอิรักมีกำหนดถึงโรงกลั่นในวันที่ 30 พ.ค. หลังจากถูกกองทัพเรือสหรัฐฯ กักไว้เป็นเวลา 5 วันในอ่าวโอมาน

บริษัท Idemitsu Kosan ของญี่ปุ่น และบริษัท Kuwait Petroleum ของคูเวตถือหุ้น 35.1% ในโรงกลั่นหงิเซิน ขณะที่บริษัทปิโตรเวียดนามถือหุ้นที่ 25.1% และบริษัท Mitsui Chemicals ถือ 4.7%

ปิโตรเวียดนามระบุในคำแถลงว่าบริษัทจะยังคงนำเข้าน้ำมันดิบสำหรับโรงกลั่นในประเทศต่อไป.