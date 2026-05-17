วิกฤตรุมเร้า! กัมพูชาปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจปี 69 เหลือ 4.2%

MGR Online - รัฐบาลกัมพูชาได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2569 เหลือ 4.2% จากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 5%
ตามกรอบแผนการคลังระยะปานกลางปี 2570-2572 ที่นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้เผยแพร่เมื่อไม่นานนี้ ระบุว่ากัมพูชากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางวิกฤตระดับโลกที่ยืดเยื้อ ที่รวมถึงการกีดกันทางการค้าที่เพิ่มขึ้น สงครามการค้า ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐกิจ และผลกระทบที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
นอกจากนี้ รายงานยังระบุถึงพายุ 3 ลูกที่ซัดถล่มกัมพูชาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยนโยบายภาษีตอบโต้ที่นำมาใช้ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ข้อพิพาทชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย และความวุ่นวายในตะวันออกกลางที่ก่อให้เกิดวิกฤตด้านพลังงาน
สำหรับการคาดการณ์การเติบโตในปี 2570 ถูกปรับลดลงเหลือ 5% จาก 5.5% เนื่องจากผลกระทบจากปี 2569 ยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกัมพูชาได้คาดการณ์ว่าการเติบโตจะฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ระดับเฉลี่ยประมาณ 5.5% ในระยะกลางระหว่างปี 2571-2572 เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะค่อยๆ ฟื้นกลับสู่สภาวะก่อนวิกฤต.