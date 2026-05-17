ศรีลังกาวิตกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โผล่ตั้งฐาน หลังกัมพูชา-พม่าเร่งปราบปรามหนัก

เอเอฟพี - การจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์จำนวนมากในศรีลังกา ทำให้ทางการโคลัมโบกังวลว่าเกาะแห่งนี้กำลังกลายเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมออนไลน์อย่างรวดเร็ว หลังจากมีการปราบปรามอย่างกว้างขวางในกัมพูชาและพม่าที่ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมผิดกฎหมายนี้
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเครือข่ายมิจฉาชีพบางส่วนที่ถูกขับไล่ออกจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ย้ายฐานที่ตั้งใหม่ โดยย้ายการดำเนินงานไปยังศรีลังกามากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดใจ เนื่องจากมีระบบวีซ่าที่ผ่อนปรนและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เชื่อถือได้
ตั้งแต่ต้นปี ตำรวจได้จับกุมชาวต่างชาติมากกว่า 1,000 คน ส่วนใหญ่มาจากจีน เวียดนาม และอินเดีย ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยเพิ่มขึ้นจาก 430 คนตลอดทั้งปี 2567 และน้อยกว่านั้นในปีที่แล้ว เฟรดริก วูทเลอร์ โฆษกสำนักงานตำรวจศรีลังกา ระบุ
เมื่อเดือนที่แล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรศรีลังกาได้สกัดกั้นชาวจีน 9 คนที่พยายามลักลอบนำเข้าโทรศัพท์มือถือและแล็ปท็อปมือ 2 จำนวนหลายร้อยเครื่อง ทำให้เกิดความสงสัยว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการฉ้อโกงขนาดใหญ่
ศูนย์หลอกลวงออนไลน์ที่มิจฉาชีพใช้หลอกล่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ตกอยู่ในความสัมพันธ์โรแมนติกปลอม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล และแพลตฟอร์มการพนัน ได้เฟื่องฟูไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในระยะแรก กลุ่มอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ผู้พูดภาษาจีนเป็นหลัก แต่ปัจจุบันได้ขยายการดำเนินงานไปหลายภาษาแล้ว
ผู้ที่ทำการหลอกลวงบางครั้งเป็นมิจฉาชีพโดยสมัครใจ และบางครั้งก็เป็นชาวต่างชาติที่ถูกค้ามนุษย์และถูกบังคับให้ทำงาน
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเครือข่ายที่ดำเนินการในศรีลังกามุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วเอเชีย รวมถึงในอินเดีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ แต่มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าชาวศรีลังกาอาจเป็นรายต่อไป
ทางการกำลังตรวจสอบว่ากลุ่มอาชญากรต่างชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์ต่อกระทรวงการคลังของศรีลังกาเมื่อเร็วๆ นี้หรือไม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จีน ที่ได้เพิ่มความร่วมมือกับรัฐบาลในภูมิภาคในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อปราบปรามเครือข่ายหลอกลวง ได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์แล้ว
สถานทูตปักกิ่งในโคลัมโบกล่าวว่า กิจกรรมผิดกฎหมายในศรีลังกาเพิ่มสูงขึ้นหลังจากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในกัมพูชา พม่า รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
“รัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวโน้มนี้” สถานทูตจีนระบุในคำแถลง และให้คำมั่นว่าจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของศรีลังกา
เครือข่ายอาชญากรที่อพยพมาจากพม่าและกัมพูชา ที่ทางการได้เพิ่มการบุกค้นและเนรเทศ ได้ใช้ประโยชน์จากวีซ่าท่องเที่ยว 30 วันของศรีลังกาสำหรับพลเมืองของกว่า 40 ประเทศ รวมถึงอินเดียและจีน ในขณะที่ประเทศอื่นๆ สามารถขออนุญาตทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย
แก๊งอาชญากรเหล่านี้กำลังตั้งรกรากในพื้นที่เช่าต่างๆ ตั้งแต่วิลล่าหรูไปจนถึงอาคารสำนักงาน
ตำรวจได้เริ่มเตือนไม่ให้เจ้าของทรัพย์สินให้เช่าอพาร์ทเม้นต์หรือวิลล่าแก่ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ประกอบการฉ้อโกง โดยกล่าวว่าพวกเขาอาจถูกดำเนินคดีในข้อหาให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมทางอาชญากรรม
ขนาดที่ใหญ่โตของการดำเนินงานเหล่านี้ปรากฎชัดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตำรวจได้รับโทรศัพท์จำนวนมากในแต่ละวัน วูทเลอร์ระบุ
เขากล่าวกับเอเอฟพีว่าเพียงคืนเดียวของสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการบุกค้น 5 ครั้ง ในเขตชายฝั่งเมืองกอลล์และมาตาระ จับกุมผู้ต้องสงสัยชาวอินเดีย 192 คน และชาวเนปาล 29 คน
นอกจากนี้ ยังมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติอีก 280 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใกล้กับกรุงโคลัมโบ และชาวจีน 135 คน ถูกจับกุมในเดือนมี.ค. ที่ศูนย์หลอกลวงออนไลน์แห่งหนึ่ง
เนื่องจากมีคดีเพิ่มสูงขึ้น หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองจึงเข้ามีบทบาทมากขึ้นในการสืบสวนสอบสวน
“เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง เนื่องจากคดีที่ตำรวจต้องจัดการมีจำนวนมากขึ้น” เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรายหนึ่งเปิดเผยกับเอเอฟพี
การขยายตัวของเครือข่ายอาชญากรรมสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตระดับภูมิภาคที่ขยายกว้างขึ้น
รายงานของสหประชาชาติที่เผยแพร่ในปีนี้ ประเมินว่ามีผู้ถูกค้ามนุษย์เข้ามายังศูนย์หลอกลวงออนไลน์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างน้อย 300,000 คน
แม้ว่าเจ้าหน้าที่ศรีลังกาจะกล่าวว่าพวกเขาไม่พบชาวต่างชาติที่ถูกลักลอบค้ามนุษย์เข้ามาในประเทศ แต่ชาวศรีลังกาหลายสิบคนได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในต่างประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา
วูทเลอร์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่กำลังเพิ่มขึ้น โดยการเนรเทศชาวต่างชาติที่อยู่เกินกำหนดวีซ่า และทำให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์จะถูกศาลตัดสินลงโทษ.