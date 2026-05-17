เวียดนามขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง หวั่นสนามบินนานาชาติแห่งใหม่เสร็จไม่ทันสิ้นปี

MGR Online - การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติลองถั่น (Long Thanh) ของเวียดนาม กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักในการเร่งให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากขาดแคลนแรงงานประมาณ 40%
การก่อสร้างสนามบินลองถั่นในจ.ด่งนาย เริ่มขึ้นในปี 2564 บนพื้นที่กว่า 5,000 เฮกตาร์ ด้วยงบประมาณเกือบ 337 ล้านล้านด่ง (ประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีกำหนดเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นปีนี้ แต่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอาจเป็นอุปสรรคสำคัญ
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. รายงานระบุว่าแม้การก่อสร้างจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว แต่สถานที่ก่อสร้างกลับเงียบกว่าช่วงที่มีการก่อสร้างสูงสุดเมื่อปีที่แล้วอยู่มาก ที่เต็มไปด้วยเครื่องจักรหนักและฝุ่นละอองหนาแน่นทั่วพื้นที่
อาคารผู้โดยสาร ที่มีงบประมาณก่อสร้างกว่า 35 ล้านล้านด่ง เป็นหัวใจของสนามบิน ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างโครงสร้างส่วนใหญ่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และงานได้เปลี่ยนไปเป็นการติดตั้งอุปกรณ์และงานตกแต่งภายใน แผ่นฝ้าเพดานและไฟประดับกำลังถูกติดตั้งในส่วนกลาง
รายงานระบุว่า การขาดแคลนแรงงานทำให้การก่อสร้างในสถานที่ดูไม่คึกคักเท่าที่ควร พื้นที่หลังคาและโถงผู้โดยสารไม่ได้มีการก่อสร้างอย่างเร่งรีบเหมือนเมื่อ 6 เดือนก่อน
ที่บริเวณชั้นล่างของอาคารผู้โดยสาร ระบบลำเลียงสัมภาระส่วนใหญ่ติดตั้งเสร็จแล้ว
หวู ฝ่าม เหวียน อัน ผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารโครงการสนามบินลองถั่นของบริษัทการท่าอากาศยานแห่งเวียดนาม (ACV) กล่าวว่าอุปกรณ์นำเข้าทั้งหมดมาถึงสถานที่ก่อสร้างแล้ว 95% และติดตั้งไปแล้ว 80%
เขาอ้างว่าโครงการเป็นไปตามกำหนด
ผู้รับเหมาระบุว่า ทีมงานก่อสร้างกำลังทำงานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานตกแต่งในบริเวณส่วนกลางของอาคารผู้โดยสาร ขณะที่เครนและเครื่องจักรกลก่อสร้างอื่นๆ ได้ลดจำนวนลงเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้น
ข้อมูลของ ACV ระบุว่าปัจจุบันมีวิศวกรและคนงานประมาณ 3,000 คนทำงานอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร ที่คิดเป็นเพียงประมาณ 60% ของความต้องการ
ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ทางวิ่งและลานจอดเครื่องบินส่วนใหญ่เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเข้มข้นในช่วงปลายปี 2568 ที่มีคนงานประมาณ 8,000 คนอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง
คนงานที่กำลังติดตั้งแผ่นกระจกตามประตูขึ้นเครื่องเป็นหนึ่งในกลุ่มคนงานเพียงไม่กี่กลุ่มที่ยังคงทำงานอยู่ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการระบุ โดยปัญหาการขาดแคลนแรงงานเกิดจากการแข่งขันแย่งชิงแรงงานจากโครงการก่อสร้างหลายโครงการในภูมิภาค และต้นทุนที่สูงขึ้นส่งผลให้การจ่ายเงินล่าช้า
ผู้รับเหมาเปิดเผยกับ ACV เมื่อเดือนที่แล้วว่าการจ่ายเงินล่าช้าจากนักลงทุนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนงานหยุดงานประท้วง ด้วยราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น กระแสเงินสดที่หยุดชะงักได้สร้างแรงกดดันอย่างมากต่อบริษัทก่อสร้าง ผู้รับเหมารายหนึ่งกล่าวว่าพวกเขายังคงทำงานตามสัญญาได้ทันเวลา แต่ได้โยกย้ายคนงานไปยังไซต์งานอื่นเมื่องานแต่ละส่วนเสร็จสิ้นแล้ว และตลาดก่อสร้างที่คึกคักในภาคใต้ของเวียดนาม ที่เสนอค่าแรงสูงกว่าสำหรับโครงการใหม่ๆ ก็ดึงคนงานไปเช่นกัน
ACV กล่าวว่าการขาดแคลนแรงงานไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่องานในอาคารผู้โดยสารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อการขนส่งอื่นๆ ด้วย
ปัจจุบัน ผู้รับเหมาต้องการคนงานประมาณ 1,900 คน สำหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน แต่สามารถหาได้เพียง 1,200 คน
โครงการส่วนประกอบที่ 3 ที่ประกอบด้วยการก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดเครื่องบิน ต้องการคนงาน 14,000 คน แต่ปัจจุบันมีคนงานประมาณ 8,000 คนเท่านั้น
เมื่อต้นเดือนนี้ นายกรัฐมนตรีเล มีง ฮุง ได้สั่งการให้ ACV และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และทำให้มั่นใจว่าสนามบิงลองถั่นจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2569 โดยระบุว่าเป็นภารกิจภาคบังคับ.