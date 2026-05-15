ที่ปรึกษารัฐบาลเขมรชี้สองประเทศเสี่ยงเสียโอกาสพัฒนาพลังงานในอ่าวไทยหลังไทยยกเลิก MOU

MGR Online - การที่ไทยยกเลิกข้อตกลงทางทะเลกับกัมพูชาที่ทำไว้เมื่อปี 2544 อาจทำให้การพัฒนาร่วมกันด้านน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทยล่าช้า บั่นทอนความมั่นคงด้านพลังงาน และทำให้ความตึงเครียดทางการทูตเพิ่มมากขึ้น ที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชาระบุ
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ดังกล่าวได้วางกรอบสำหรับการเจรจาเขตแดนและการสำรวจร่วมกันในพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิทับซ้อน ที่เชื่อว่ามีแหล่งสำรองขนาดใหญ่ แต่คณะรัฐมนตรีของไทยได้อนุมัติการยกเลิกเมื่อวันที่ 5 พ.ค. หลังจากความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นหลายเดือน หลังจากการปะทะกันด้วยอาวุธตามแนวชายแดนในปี 2568
ภู โสธิรักษ์ ที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชาและที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบันวิชาการ Cambodia Center for Regional Studies เตือนว่าหากปราศจากความร่วมมือ ทั้งสองประเทศเสี่ยงที่จะสูญเสียโอกาสอันมีค่า
“มีแหล่งสำรองก๊าซธรรมชาติและน้ำมันที่พิสูจน์ได้เกือบทั้งหมดในพื้นที่นั้น” ภู โสธิรักษ์ กล่าวกับสำนักข่าว KTP โดยเน้นย้ำถึงการสนับสนุนอย่างยาวนานของกัมพูชาสำหรับการพัฒนาร่วมกันในฐานะแนวทางแก้ไขในทางปฏิบัติ
นักวิเคราะห์ประเมินว่าพื้นที่ 26,000 ตารางกิโลเมตรนี้ อาจมีก๊าซธรรมชาติมากถึง 11 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และน้ำมันหลายล้านบาร์เรล พวกเขากล่าวว่าการถอนตัวของไทยทำให้การเจรจาเขตแดนซับซ้อนขึ้น และเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับโครงการพลังงานในอนาคต ในขณะที่เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์
กัมพูชาได้ประกาศแผนที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการข้อพิพาทผ่านกลไกกฎหมายระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากรอบการทำงานที่ยอมรับร่วมกันได้จะช่วยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงของการเผชิญหน้ากันอีกครั้ง
แม้จะมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้น แต่โสธิรักษ์ได้แสดงความเห็นในแง่ดีว่าความไว้วางใจสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ผ่านทางการทูตและการเจรจาที่ได้รับการสนับสนุนจากอาเซียน เขาเตือนว่าข้อพิพาทที่ยืดเยื้อไม่เพียงแต่คุกคามความสัมพันธ์ทวิภาคีเท่านั้น แต่ยังอาจบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคและความน่าเชื่อถือของอาเซียนหากไม่ได้รับการแก้ไข
กัมพูชาระบุว่าการยกเลิกครั้งนี้ถือเป็นการถอยหลังสำหรับความร่วมมือด้านพลังงานในเขตที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเคยถูกมองว่ามีศักยภาพในการส่งเสริมการเติบโตและความมั่นคงของทั้งสองประเทศมาโดยตลอด.