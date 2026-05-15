ตร.สะหวันนะเขตรวบ 101 คนไทย ใช้โรงแรมเป็นฐานคอลเซ็นเตอร์

MGR Online - ตำรวจแขวงสะหวันนะเขต รวบคนไทย 101 คน ใช้โรงแรมในเมืองไกสอนพมวิหาร เปิดเป็นฐานคอลเซ็นเตอร์
เพจ"ความสงบ" รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา กองบัญชาการป้องกันความสงบ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับอัยการแขวง ได้บุกตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่ง ในเขตบ้านหนองผือ นครไกสอนพมวิหาน เนื่องจากได้รับรายงานว่า ถูกใช้เป็นฐานก่ออาชญากรรมฉ้อโกงทางออนไลน์ หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์
ทั้งนี้ นครไกสอนพมวิหาน อยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามกับอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ของไทย
ในการตรวจค้น สามารถจับกุมกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ 101 คน เป็นคนสัญชาติไทยทั้งหมด ในนี้เป็นเพศหญิง 42 คน สามารถยึดของกลาง เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายรายการ
ปัจจุบัน คนไทยที่ถูกจับกุมทั้ง 101 คน ถูกควบคุมตัว และอยู่ในกระบวนการสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายของลาว