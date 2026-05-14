“มุขมนตรี-ประธานสภายะไข่” ห่วงความปลอดภัยโครงการจีนใน"เจ้าก์ผิ่ว"

MGR Online - มุขมนตรีและประธานสภารัฐยะไข่คนใหม่ ไปดูความคืบหน้าและหารือมาตรการรักษาความปลอดภัย โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกของจีน ที่เจ้าก์ผิ่ว
วานนี้ (13 พ.ค. 69) Narinjara และ Development Media Group สำนักข่าวของรัฐยะไข่ มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 อู ไหน่อู มุขมนตรี และ ดร.ซานฉ่วย ประธานสภา รัฐยะไข่ ได้นำคณะเดินทางไปเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของจีนในเมืองเจ้าก์ผิ่ว
จุดที่คณะของมุขมนตรีและประธานสภารัฐยะไข่ได้เข้าไปชม ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเจ้าก์ตาน 1 และ 2 บนเกาะมะเด ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งน้ำจืดหลักให้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกเจ้าก์ผิ่ว และยังไปดูต้นทางของท่อก๊าซและท่อน้ำมันของจีนที่วางไว้จากเมืองเจ้าก์ผิ่ว พาดผ่านขึ้นไปถึงรัฐฉานข้ามต่อเข้าไปในมณฑลยูนนาน ซึ่งเปิดใช้งานแล้ว รวมถึงไปดูการก่อสร้างแหล่งน้ำจืดเพื่อป้อนให้แก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่สำคัญ คณะของมุขมนตรีและประธานสภา รัฐยะไข่ ได้มีการหารือกับตัวแทนนักลงทุน เพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับโครงการก่อสร้างเหล่านี้อย่างเข้มงวด
เขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกเจ้าก์ผิ่ว เป็นเมกะโปรเจ็กต์ที่ดำเนินการโดย China International Trust & Investment Corporation หรือ CITIC บริษัทเพื่อการลงทุนของรัฐบาลจีน ซึ่งได้เซ็นข้อตกลงกับรัฐบาลเมียนมาไว้ตั้งแต่เมื่อปี 2561
เมืองเจ้าก์ผิ่ว เป็น 1 ใน 3 เมืองของรัฐยะไข่ ที่จนถึงขณะนี้ กองทัพอาระกัน(AA) ยังไม่สามารถบุกมายึดไว้ได้ โดยอีก 2 เมืองที่เหลือ คือเมืองซิตต่วย ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเกาะมานอ่อง ทางทิศใต้ของเมืองเจ้าก์ผิ่ว ที่กำลังถูกพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม ในเขตสิ่นฉ่องและตายฉ่อง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเจ้าก์ผิ่วลงไปทางทิศใต้ประมาณ 10 ไมล์ กำลังมีการสู้รบหนักระหว่างกองทัพพม่ากับกองทัพอาระกัน(AA) เกิดขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมันของประชาชนในเมืองเจ้าก์ผิ่ว ทำให้เกิดการอพยพของชาวบ้านออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการสู้รบ
อู ไหน่อู กับ ดร.ซานฉ่วย เพิ่งเข้ารับตำแหน่งมุขมนตรี และประธานสภารัฐยะไข่ เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังเมียนมาได้รัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้ง ที่มี อู มินอ่องหล่าย เป็นประธานาธิบดี