“ฮุนเซน” ตั้งเป้าการค้ากัมพูชา-เวียดนาม 20,000 ล้านดอลลาร์

MGR Online - ฮุนเซน รักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชาได้ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะจาก จีง วัน เกียต สมาชิกกรมการเมืองและประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร การศึกษา และการระดมมวลชนของเวียดนามยังทำเนียบวุฒิสภาในกรุงพนมเปญ วานนี้ (13)
ระหว่างการพบหารือ ฮุนเซนได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะขยายการค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและเวียดนามให้ถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้ โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการค้ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี
อดีตผู้นำกัมพูชาระบุว่าการเยือนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกัมพูชาและเวียดนามให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบความสัมพันธ์ทางการเมือง ที่มีส่วนช่วยการพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือให้ดียิ่งขึ้น
จีง วัน เกียต ได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ที่เติบโตขึ้นระหว่างกัมพูชาและเวียดนามในทุกระดับ โดยเน้นย้ำถึงการแลกเปลี่ยนระดับสูงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศ ที่ระบุว่าเป็นสิ่งสะท้อนความมุ่งมั่นร่วมกันในการระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้น
เขายังกล่าวอีกว่าในปี 2570 จะเป็นปีครบรอบ 60 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัมพูชาและเวียดนาม ที่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทั้งสองฝ่ายกำลังเตรียมเฉลิมฉลอง
ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือชายแดนที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวชายแดน
ฮุนเซนยังยืนยันการสนับสนุนให้จังหวัดชายแดนของกัมพูชารักษาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับจังหวัดชายแดนของเวียดนาม เขาย้ำว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและเวียดนาม
รายงานระบุว่ามูลค่าการค้าทวิภาคีของกัมพูชาและเวียดนามในปี 2568 อยู่ที่ประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.