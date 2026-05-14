พม่าเสนอโทษประหาร-จำคุกตลอดชีวิตสำหรับผู้มีความผิดฐานฉ้อโกงทางไซเบอร์

เอเอฟพี - พม่าได้เผยแพร่ร่างกฎหมายที่เสนอต่อรัฐสภาในวันนี้ (14) โดยเสนอโทษประหารชีวิตสำหรับผู้ที่กักขังหรือบังคับเหยื่ออย่างรุนแรงให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์
ศูนย์ฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูในพม่า ที่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจฉ้อโกงที่รุ่งเรืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้งานเว็บทั่วโลกด้วยการหลอกลวงเรื่องความรักและการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ตลาดมืดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ดึงดูดพนักงานที่เต็มใจจำนวนมาก แต่ชาวต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศก็รายงานว่าถูกค้ามนุษย์ไปยังศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในพม่าและถูกทรมานโดยผู้ที่ดำเนินการศูนย์หลอกลวงเหล่านั้น
ร่างกฎหมายนี้จะอนุญาตให้ลงโทษประหารชีวิตสำหรับ “ความรุนแรง การทรมาน การจับกุมและกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อบุคคลอื่นเพื่อบังคับให้พวกเขากระทำการฉ้อโกงทางออนไลน์”
ร่างกฎหมายต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์นี้ ยังรวมถึงโทษจำคุกตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่ดำเนินการศูนย์หลอกลวงและผู้ที่กระทำการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล (การฉ้อโกงคริปโต)
รัฐสภาของพม่าที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ ที่นักวิเคราะห์หลายคนระบุว่าเป็นสภาตรายาง มีกำหนดจะประชุมอีกครั้งในสัปดาห์แรกของเดือนมิ.ย.
สงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารในปี 2564 ได้ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงไปทั่วพม่า ที่ผู้สังเกตการณ์กล่าวว่าได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้กลุ่มอาชญากรจัดตั้งฐานที่มั่นในบริเวณที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ระบุว่า ในสหรัฐฯ เพียงประเทศเดียวมีเหยื่อถูกฉ้อโกงไปมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปีที่แล้ว
นักวิเคราะห์ระบุว่า ศูนย์หลอกลวงออนไลน์เหล่านี้ยังทำให้ความตึงเครียดกับจีนเพิ่มสูงขึ้น ด้วยจีนไม่พอใจที่พลเมืองของตนตั้งศูนย์หลอกลวง ทำงานในศูนย์หลอกลวงเหล่านั้น และตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีของสงครามกลางเมืองในพม่า จีนได้ให้การสนับสนุนทั้งฝ่ายต่อต้านและกองทัพเป็นระยะ เพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของตน ผู้สังเกตการณ์ระบุ
แต่เมื่อเร็วๆ นี้ จีนได้ให้การสนับสนุนกองทัพ โดยสนับสนุนการเลือกตั้งที่ดำเนินการโดยรัฐบาลทหาร ที่กีดกันพรรคฝ่ายค้าน รวมถึงพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของอองซานซูจี ที่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่การรัฐประหาร
ร่างกฎหมายต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ เป็นกฎหมายฉบับแรกที่เสนอโดยรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนเมื่อเดือนที่แล้ว
องค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยมองว่าการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลครั้งนี้เป็นความพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับการปกครองของกองทัพ และยุติสถานะการถูกโดดเดี่ยวของผู้นำพม่านับตั้งแต่การรัฐประหาร
รัฐบาลใหม่ยังประกาศการผ่อนปรนต่างๆ ที่รวมถึงการประกาศย้ายซูจีจากเรือนจำไปเป็นการกักบริเวณในบ้านเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน แต่นักวิจารณ์มองว่ามาตรการเหล่านี้เป็นเพียงความพยายามที่จะฟอกภาพลักษณ์
กฎหมายต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ระบุว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการต่อสู้กับอุตสาหกรรมผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการเชิญชวนให้ต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐบาลใหม่.