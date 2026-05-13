ข้อมูลเผยเวียดนามนำเข้าน้ำมันเพิ่มจากหลายแหล่ง ชดเชยน้ำมันดิบขาดแคลนท่ามกลางสงครามอิหร่าน

รอยเตอร์ - ข้อมูลจากกรมศุลกากรเวียดนามแสดงให้เห็นว่าเวียดนามได้เพิ่มการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันหลังจากเกิดสงครามอิหร่าน เพื่อชดเชยปริมาณน้ำมันดิบที่ลดลงสำหรับโรงกลั่นของประเทศ
การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้ศูนย์กลางอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตในอ่าวเปอร์เซียได้ แต่ยังคงส่งผลให้เกิดการขาดดุลการค้าที่ไม่ปกติสำหรับเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออก และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้น 5.46% ในเดือนเม.ย. สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 4.5%
จากการวิเคราะห์ข้อมูลกรมศุลกากรเวียดนามของรอยเตอร์ พบว่าในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. ฮานอยเพิ่มการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปเกือบ 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในแง่ปริมาณ และเพิ่มขึ้น 144% ในแง่ของมูลค่าเงินดอลลาร์ ประเทศซื้อน้ำมันจากมาเลเซียและเกาหลีใต้มากขึ้น เพื่อชดเชยการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงจากสิงคโปร์และจีน
ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เกาหลีใต้ส่งออกน้ำมันกลั่นไปยังเวียดนามเกือบเท่ากับสิงคโปร์ ที่เป็นผู้จัดหาน้ำมันรายใหญ่ที่สุด โดยเพิ่มปริมาณการส่งออกมากกว่า 60% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น 610,000 ตัน คิดเป็น 1 ใน 3 ของการนำเข้าน้ำมันทั้งหมดของประเทศ
การนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันจากมาเลเซียเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า เป็น 403,000 ตัน แซงหน้าจีนขึ้นเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเวียดนาม
ปริมาณการจัดส่งจากจีนลดลงประมาณ 17% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการบินอย่างมาก เนื่องจากก่อนเกิดวิกฤต เวียดนามพึ่งพาการจัดส่งจากจีนมากกว่าครึ่งหนึ่งของความต้องการเชื้อเพลิงเครื่องบิน
เวียดนามได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดการส่งออกน้ำมันของจีนที่บังคับใช้ทันทีหลังจากสงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ทำให้สามารถส่งมอบเชื้อเพลิงได้ 189,000 ตัน ใน 2 เดือนที่ผ่านมา แม้ว่าปริมาณการจัดส่งจะลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจากเดือนมี.ค.-เม.ย. ก็ตาม
โรงกลั่นน้ำมัน 2 แห่งของเวียดนามมีน้ำมันดิบสำรองเพียงพอสำหรับอีกหลายสัปดาห์ แต่หากสงครามในอิหร่านยังยืดเยื้อต่อไปอีก สถานการณ์ด้านพลังงานในเวียดนามจะซับซ้อนมาก เหวียน แถ่ง เซิน นักวิเคราะห์พลังงานในฮานอย ที่เคยเป็นผู้บริหารของบริษัทเหมืองถ่านหิน Vinacomin ระบุ
การนำเข้าน้ำมันในเดือนมี.ค. และเดือนเม.ย. ลดลง 5% จากปีก่อน เนื่องจากเวียดนามต้องหาแหล่งน้ำมันทดแทนจากคูเวต ที่เป็นผู้จัดหาน้ำมันรายใหญ่ที่สุด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ
คูเวตยังคงเป็นผู้จัดหาน้ำมันดิบหลักของเวียดนามในเดือนมี.ค. เนื่องจากสินค้าที่ส่งมาก่อนการปะทุของสงครามได้ถูกส่งมอบแล้ว
แต่เนื่องจากไม่มีการขนส่งน้ำมันจากคูเวตในเดือนเม.ย. เวียดนามได้หันไปหาผู้ส่งออกรายอื่น โรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่หงิเซิน ซึ่งซื้อน้ำมันจากคูเวตเป็นจำนวนมาก ระบุว่าได้นำเข้าน้ำมันจากสหรัฐฯ และแอฟริกา ซึ่งบริษัท Kpler ผู้ให้บริการข้อมูลติดตามเรือรายงานว่ามีการนำเข้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และไนจีเรียด้วย
การนำเข้าในเดือนพ.ค. เกินกว่าการนำเข้าใน 2 เดือนที่ผ่านมา ตามข้อมูลจาก Kpler โดยมีการนำเข้าใหม่จากโอมานและแองโกลา
“การผลิตน้ำมันภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบได้บ้าง แต่สถานการณ์ยังคงยากลำบาก เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว” เหวียน ก๊วก ท้าป ประธานสมาคมปิโตรเลียมเวียดนามระบุ.