โฆษกรัฐบาลกัมพูชาแถลงย้ำไม่เจรจาทวิภาคีกับไทยเรื่องข้อพิพาททางทะเล

MGR Online - กัมพูชาแถลงยืนยันอีกครั้งว่าจะไม่กลับไปเจรจาทวิภาคีกับไทยเกี่ยวกับข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนกัน โดยยืนยันว่าข้อพิพาทจะต้องดำเนินการโดยตรงผ่านกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS)
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่า นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ประกาศเมื่อวันที่ 5 พ.ค. ไว้ว่ากัมพูชาจะใช้กลไกการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้ UNCLOS หลังจากที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าในปี 2544 (MOU44) ที่กำกับการเจรจา
พนมเปญกล่าวว่าความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ที่จะแสวงหาทางออกอย่างสันติและเป็นไปตามกฎหมาย
โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าว่า นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เน้นย้ำว่ากัมพูชาไม่มีทางเลือก นอกจากต้องพึ่งพาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) หลังจากที่ไทยถอนตัวออกจากข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียว กัมพูชาได้สื่อสารจุดยืนอย่างเป็นทางการผ่านบันทึกทางการทูตเมื่อวันที่ 6 พ.ค. และย้ำอีกครั้งระหว่างการเจรจา 3 ฝ่ายที่เมืองเซบู เมื่อวันที่ 7 พ.ค.
ฮุนเซน ประธานวุฒิสภาพ ที่ทำหน้าที่รักษาการประมุขแห่งรัฐ ได้เน้นย้ำจุดยืนดังกล่าว โดยปฏิเสธกลไกทวิภาคีใหม่ใดๆ
เขากล่าวว่าการเรียกร้องให้มีการเจรจาใหม่ของไทยขัดแย้งกับการตัดสินใจที่จะยกเลิกกรอบความร่วมมือดังกล่าว และเสริมว่ากัมพูชาเสียใจกับการยกเลิก แต่ขณะเดียวกันก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่จะใช้ช่องทางทางกฎหมายระหว่างประเทศแทน.