บ.น้ำมันเวียดนามร้องกองทัพเรือสหรัฐฯ ไฟเขียวเรือบรรทุกน้ำมันดิบแล่นผ่านการปิดล้อม

รอยเตอร์ - บริษัทฝ่ายการค้าของบริษัทน้ำมันแห่งรัฐเวียดนาม (PVOIL) ได้ระบุในจดหมายเรียกร้องให้กองทัพเรือสหรัฐฯ อนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันดิบจากอิรักแล่นผ่านการปิดล้อมในอ่าวเปอร์เซีย เพื่อจัดส่งน้ำมันดิบให้กับโรงกลั่นของเวียดนาม
กองทัพสหรัฐฯ ได้ขยายการปิดล้อมการขนส่งทางเรือต่ออิหร่านที่ครอบคลุมถึงสินค้าที่ถือว่าเป็นสินค้าต้องห้าม แม้สหรัฐฯ จะระบุว่าการส่งออกน้ำมันอื่นๆ จากอ่าวเปอร์เซียสามารถแล่นผ่านได้อย่างอิสระ
เรือ Agio Fanourios I ที่เป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ ติดธงชาติมอลตา บรรทุกน้ำมัน 2 ล้านบาร์เรล แล่นออกจากช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่ 10 พ.ค. และแล่นอยู่ในอ่าวโอมานก่อนที่จะวกกลับในวันที่ 11 พ.ค. ข้อมูลการติดตามเรือบนแพลตฟอร์ม MarineTraffic แสดงให้เห็นเมื่อวันอังคาร
“กองกำลังสหรัฐฯ ได้เปลี่ยนเส้นทางเรือลำดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้มาตรการปิดล้อมอิหร่านอย่างต่อเนื่อง” กองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐฯ ระบุในคำแถลงตอบคำถามของรอยเตอร์เกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าว
คำแถลงไม่ได้ระบุชัดเจนว่ากองทัพเรือสหรัฐฯ จะอนุญาตให้เรือลำดังกล่าวเดินทางต่อไปยังเวียดนามตามที่ร้องขอหรือไม่
สำนักข่าว Tasnim ของอิหร่านรายงานว่า เรือลำดังกล่าวแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอาทิตย์ โดยใช้เส้นทางที่อิหร่านกำหนดไว้สำหรับเรือบรรทุกน้ำมัน
สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน ส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด ทำให้เรือหลายร้อยลำติดค้าง และการจัดหาพลังงานทั่วโลกหยุดชะงักจากเส้นทางน้ำที่สำคัญนี้ ซึ่งเป็นเส้นทางที่พลังงาน 20% ของโลกผ่าน
“สินค้าที่ขนส่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโรงกลั่นน้ำมันหงิเซิน ต่อสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และต่อประชาชนชาวเวียดนาม” ฮว่าง ดิง ตุง รองประธานบริษัทปิโตรเวียดนามออยล์คอร์ปอเรชั่น (PVOIL) กล่าว ในจดหมายลงวันที่ 12 พ.ค. ที่รอยเตอร์ได้เห็น และส่งไปยังคณะผู้แทนทางการทูตและทหารของสหรัฐฯ
“ปริมาณสต็อกวัตถุดิบของโรงกลั่นหงิเซินอยู่ในระดับวิกฤต ความล่าช้าใดๆ เพิ่มเติมอาจทำให้กำลังการผลิตของโรงกลั่นหยุดชะงัก ที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังผู้บริโภคชาวเวียดนามหลายล้านคน ธุรกิจ บริการสาธารณะ และอุตสาหกรรมต่างๆ”
PVOIL ระบุว่าบริษัทยืนยันอย่างชัดเจนว่าเรือลำดังกล่าวบรรทุกน้ำมันดิบ Basra ของอิรัก ซึ่งจำหน่ายโดยบริษัทน้ำมันแห่งรัฐของอิรัก SOMO หลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวบรรทุกน้ำมันระหว่างวันที่ 17-20 เม.ย.