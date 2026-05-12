“ฮุน มาเนต” ร้องประชาชนเปลี่ยนทัศนคติเรื่องเกณฑ์ทหาร ชี้รับใช้ชาติไม่ใช่ภาระ

MGR Online - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เรียกร้องให้ประชาชนเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร โดยขอให้ประชาชนมองว่าการเกณฑ์ทหารไม่ใช่ภาระ แต่เป็นเกียรติและความรับผิดชอบสำหรับเยาวชนกัมพูชาและครอบครัวของพวกเขา
ก่อนการลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายเกณฑ์ทหารฉบับใหม่ ฮุน มาเนต ได้กล่าวต่อรัฐสภาโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ของกัมพูชาเพื่อรักษาสันติภาพ อธิปไตย และบูรณภาพดินแดน
“กัมพูชาไม่แตกต่างจากระเทศอื่นๆ ทั่วโลก เราต้องเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนของเราเพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาสันติภาพและปกป้องอธิปไตย และบูรณภาพดินแดน” ฮุน มาเนต กล่าว
ผู้นำกัมพูชาเน้นย้ำว่ากัมพูชาต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งของตนเองเป็นหลักในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของชาติ
“เราไม่สามารถพึ่งพาผู้อื่นในการปกป้องสันติภาพของเราได้ทั้งหมด ประสบการณ์ไม่นานนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลา นอกจากตัวเราเอง” ฮุน มาเนต กล่าวย้ำ
ผู้นำกัมพูชาระบุว่าหลายประเทศกำลังนำหลักการสันติภาพผ่านความเข้มแข็งมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ และกัมพูชาต้องเสริมสร้างศักยภาพของตนเองด้วย
“การแสวงหาและรักษาสันติภาพไม่สามารถพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องช่วยเหลือตัวเองด้วย”
นายกฯ ฮุน มาเนต กล่าวว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพเพื่อป้องกันประเทศ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความรักชาติ วินัย จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพในหมู่ประชาชน
“กฎหมายฉบับนี้มีความจำเป็นและขาดไม่ได้สำหรับการเสริมการป้องกันประเทศและความสามัคคีของชาติ ไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยในการปกป้องสันติภาพและบูรณภาพดินแดนเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีวินัยและมีความสามารถสำหรับประเทศชาติด้วย” ฮุน มาเนต ระบุ
สมาชิกสภาทั้ง 114 คน ที่เข้าร่วมการประชุมได้ลงคะแนนเห็นชอบร่างกฎหมาย ที่ประกอบด้วย 8 หมวด และ 20 มาตรา
กฎหมายระบุให้ชายชาวกัมพูชาทุกคนที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี จะต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา 24 เดือน ตามแนวปฏิบัติในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนการรับราชการทหารสำหรับผู้หญิงนั้นยังคงเป็นไปโดยสมัครใจ
คาดว่ากฎหมายจะเริ่มบังคับใช้ในปีนี้ โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่อายุ 17 ปี ยกเว้นพระภิกษุ นักบวช ผู้มีคุณวุฒิทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เป็นเลิศ และผู้พิการ
รัฐบาลกัมพูชาระบุว่ากฎหมายเกณฑ์ทหารปี 2549 ไม่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบันอย่างเต็มที่ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ปกป้องบูรณภาพดินแดน และปลูกฝังความรักชาติในหมู่คนรุ่นใหม่.