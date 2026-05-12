อดีตทหารฝ่ายต่อต้านอีก 103 คน เข้ามอบตัวกับกองทัพพม่า

MGR Online - อดีตทหารฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอีก 103 คน มีทั้งจากกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ และ PDF ตัดสินใจวางอาวุธ และเข้ามอบตัวกับกองทัพพม่า
วานนี้ (11 พ.ค. 69) กองทัพพม่าได้จัดพิธีต้อนรับอดีตทหารฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่เคยเคลื่อนไหวสู้รบกับกองทัพพม่าในพื้นที่ภาคเหนือของรัฐฉาน รัฐยะไข่ ภาคมัณฑะเลย์ และภาคอิรวดี อีกจำนวน 103 คน ซึ่งได้ตัดสินใจยอมวางอาวุธและเข้ามามอบตัวกับกองทัพพม่า โดยพิธีต้อนรับจัดขึ้นทั้งที่เมืองจ๊อกแม ภาคเหนือของรัฐฉาน และที่รัฐยะไข่
อดีตทหารเหล่านี้ แบ่งเป็นชาย 61 คน หญิง 42 คน ทุกคนเคยประจำการอยู่ในกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ 3 กลุ่ม คือ กองทัพตะอั้ง(TNLA) กองทัพปลดปล่อยประชาชนชาวธนุ(DPLA) และกองทัพอาระกัน(AA) รวมถึงผู้ที่เคยเป็นทหารของกองกำลังพิทักษ์ประชาชน(PDF) ที่เป็นกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ(NUG) หรือรัฐบาลเงาของอดีตนักการเมืองพรรค NLD
นอกจากการเข้ามอบตัวแล้ว อดีตทหารเหล่านี้ ยังได้นำอาวุธประจำกายที่ใช้สู้รบจำนวนหนึ่ง มาส่งมอบแก่กองทัพพม่า เช่น ปืนไรเฟิล MA-1 จำนวน 3 กระบอก ปืนพก M-22 จำนวน 2 กระบอก ระเบิดมือ 1 ลูก กระสุนปืน 338 นัด แมกกาซีนใส่กระสุน 6 ชุด ฯลฯ
รัฐบาลเมียนมายังคงเปิดให้อดีตทหารที่เคยเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลมามอบตัว รวมถึงเชิญตัวแทนกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์หลายกลุ่ม มาประชุม เพื่อเจรจาสันติภาพ