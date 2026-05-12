กัมพูชาผ่านกฎหมายเกณฑ์ทหารฉบับใหม่ ผู้นำเขมรอ้างประเทศถูกคุกคามต้องเพิ่มกำลังพล

เอเอฟพี - สมาชิกสภานิติบัญญัติของกัมพูชาได้อนุมัติกฎหมายเกณฑ์ทหารในวันนี้ (12) ที่ขยายระยะเวลาการเกณฑ์ทหารภาคบังคับและเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ที่ปฏิเสธการเข้าร่วมรับใช้ชาติ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุปะทะรุนแรงบริเวณชายแดนกับไทยเมื่อปีที่แล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตึงเครียดมาตั้งแต่การสู้รบในเดือนก.ค. และเดือนธ.ค. ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายและทำให้ประชาชนต้องพลัดถิ่นมากกว่า 1 ล้านคน
นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวก่อนการลงคะแนนเสียงว่า การเกณฑ์ทหารจะเริ่มขึ้นในปีนี้เพราะจำเป็นต้องสร้างกองกำลังทหารเพื่อปกป้องประเทศชาติ
รัฐสภาเคยอนุมัติกฎหมายเกณฑ์ทหารในปี 2549 ที่กำหนดให้ชาวกัมพูชาที่มีอายุ 18-30 ปีต้องรับราชการทหารเป็นเวลา 18 เดือน แม้ว่าจะไม่เคยมีการบังคับใช้ก็ตาม
กฎหมายใหม่นี้ เพิ่มระยะเวลาการรับราชการทหารเป็น 2 ปี ขณะเดียวกันก็ลดช่วงอายุของผู้ถูกเกณฑ์ทหารเหลือ 18-25 ปี สำหรับผู้ที่ปฏิเสธการรับราชการทหารจะต้องโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี ในช่วงเวลาที่ประเทศไม่ได้อยู่ในภาวะสงคราม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ปี
ส่วนผู้ที่หลีกเลี่ยงการรับราชการทหารในช่วงสงครามอาจถูกจำคุกสูงสุด 5 ปี ตามสำเนากฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งโทษเดิมคือจำคุกสูงสุด 3 ปี
หนุ่มสาวชาวกัมพูชาหลายคนกล่าวว่าพวกเขาสนับสนุนกฎหมายนี้
“ผมพร้อมที่จะรับใช้ชาติในกองทัพ แม้ว่าแม่ของผมอาจจะคัดค้านก็ตาม เพราะผมไม่พอใจประเทศไทย” นักเรียนชั้นมัธยมปลายรายหนึ่งกล่าวกับเอเอฟพี
สมาชิกสภาทั้ง 114 คน รวมถึงฮุน มาเนต ได้ลงมติเห็นชอบกฎหมายฉบับนี้ระหว่างการประชุมสภานิติบัญญัติ รัฐสภาระบุในคำแถลง
กัมพูชาและไทยมีความขัดแย้งกันมานานหลายทศวรรษเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนยาว 800 กิโลเมตร ที่เป็นมรดกตกทอดมาจากยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส
ทั้งสองประเทศลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายเดือนธ.ค. แต่ความตึงเครียดยังคงสูงอยู่
กัมพูชาที่มีกำลังพลและงบประมาณน้อยกว่าไทยกล่าวหาว่ากองกำลังทหารของไทยเข้ายึดครองหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดน และเรียกร้องให้ถอนกำลังออกไป
ไทยกล่าวว่ากองกำลังของตนกำลังควบคุมดินแดนของตนเองที่ชาวกัมพูชายึดครองมานานหลายปีแล้ว
ฮุน มาเนต กล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาว่ากัมพูชาจำเป็นต้องมีกฎหมายใหม่นี้เพราะอธิปไตยของประเทศ “กำลังถูกคุกคาม” และระบุว่าจำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนทหารหนุ่มสาวที่มีพละกำลัง.