“ฮุนเซน”&​ ลั่นกัมพูชาไม่ตั้งกลไกทวิภาคีใหม่แทน MOU44 ย้ำรัฐบาลเขมรจะแก้ปัญหาทางทะเลกับไทยผ่าน UNCLOS

MGR Online - กัมพูชาได้ยืนยันจุดยืนอีกครั้งว่าปัญหาเขตแดนทางทะเลกับไทยควรได้รับการแก้ไขภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นหลังจากสื่อไทยรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการหลังการยุติบันทึกความเข้าใจปี 2544 (MOU44)
ฮุนเซน รักษาการประมุขแห่งรัฐของกัมพูชากล่าวอ้างว่าสื่อไทยได้รายงานว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่า หลังจากการยกเลิก MOU44 แล้ว กระบวนการจะต้องดำเนินต่อไปภายในกรอบการทำงาน UNCLOS ด้วยการเจรจาทวิภาคีระหว่างสองฝ่ายเป็นขั้นตอนแรก
ฮุนเซนตอบโต้รายงานดังกล่าวว่า หากสื่อไทยรายงานอ้างอิงอย่างถูกต้อง คำกล่าวนี้ก็ดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับการตัดสินใจฝ่ายเดียวของไทยในการยกเลิก MOU44
“วลีที่ว่า ‘วิธีการหลักควรเป็นการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อน’ นั้น ขัดแย้งกับการกระทำของประเทศไทยอย่างชัดเจน ไทยได้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี 2544 ฝ่ายเดียว ซึ่งเป็นการทำลายกรอบการเจรจาทวิภาคีเกี่ยวกับข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนกันไปแล้ว” ฮุนเซน กล่าวย้ำ
อดีตผู้นำกัมพูชายังระบุอีกว่า กัมพูชาไม่ควรจัดตั้งกลไกทวิภาคีใหม่ใดๆ เพื่อมาแทนที่กลไกที่ถูกยกเลิกไป
“ในฐานะรักษาการประมุขแห่งรัฐ ผมขอเตือนรัฐบาลกัมพูชาไม่ให้เจรจาทวิภาคีกับไทยในประเด็นทางทะเล และให้ดำเนินการโดยตรงไปยังกลไกที่กำหนดไว้ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล โดยไม่ต้องรอการเห็นชอบจากฝ่ายไทย” ฮุนเซน กล่าว
ฮุนเซนยังกล่าวถึงคำกล่าวของเขาเองเมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่แนะนำไม่ให้สร้างข้อตกลงทวิภาคีทางเลือกอื่นเพื่อมาแทนที่บันทึกความเข้าในปี 2544 ที่ถูกยกเลิกไป แม้จะแสดงความเสียใจต่อการตัดสินใจของไทยในการยกเลิกดังกล่าว แต่เขาระบุว่าเป็นโอกาสที่จะผลักดันกระบวนการให้ก้าวต่อไปโดยใช้กลไกระหว่างประเทศแทน.