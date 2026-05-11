โฆษกตำรวจกัมพูชาปฏิเสธข่าวชายชาวจีนซุกอาวุธสงครามเกี่ยวข้องหน่วยอารักนายกฯ

MGR Online - พล.ต.ท.ชาย กิม เคือน โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อรายงานของสื่อไทยที่กล่าวหาว่าชายชาวจีนที่ถูกจับกุมตัวพร้อมอาวุธและหนังสือเดินทางกัมพูชานั้นมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยอารักขาของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
พล.ต.ท.ชาย กิม เคือน ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเฟรชนิวส์เมื่อวันอาทิตย์ (10) ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จและไม่มีมูลความจริง พร้อมกับปฏิเสธความเชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องสงสัยกับกองบัญชาการองครักษ์กัมพูชาของนายกรัฐมนตรี
เขากล่าวว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน และกล่าวหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังรายงานว่ากำลังเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กัมพูชาไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัยในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศ
โฆษกตำรวจยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการเผยแพร่ข้อมูลเท็จดูเหมือนจะมีเจตนาทำลายชื่อเสียงของกัมพูชาในฐานะประเทศอธิปไตยที่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศและให้คุณค่ากับสันติภาพ
เขาเสริมว่าการกระทำดังกล่าวสะท้อนถึงพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติและยั่วยุ ที่มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มความตึงเครียดและทำให้ข้อพิพาทระหว่างกัมพูชาและไทยรุนแรงขึ้น.