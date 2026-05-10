ปตท.สผ.หารือ รมต.พลังงานเมียนมา เพิ่มกำลังผลิตก๊าซจากแหล่งยาดานา

MGR Online - CEO ปตท.สผ. นำคณะเข้าหารือรัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน เมียนมา เรื่องการเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซจากแหล่งยาดานา และบล๊อก M3
วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) หรือ PTTEP ได้นำคณะเข้าพบและหารือกับ อู โก่โก่ลวิน รัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน เมียนมา ที่ห้องรับรองเหย่นันทา ในกรุงเนปิดอว์
หัวข้อการหารือครั้งนี้ เป็นเรื่องการขยายความร่วมมือด้านพลังงานและไฟฟ้าระหว่างไทยกับเมียนมา โดยเฉพาะการเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันจากแหล่งนอกชายฝั่งของเมียนมา รวมถึงการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวท่อก๊าซเมียนมา-ไทย ซึ่งเป็นการขยายผลจากประเด็นการพูดคุยระหว่างนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย กับ อู มินอ่องหล่าย ประธานาธิบดีเมียนมา ที่กรุงเนปิดอว์ เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PTTEP ได้หารือในรายละเอียดการแก้ปัญหาทางเทคนิคสำหรับเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา ซึ่งที่ผ่านมาปริมาณก๊าซธรรมชาติจากแหล่งนี้ผลิตได้น้อยลง นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งก๊าซบล๊อก M3 หรือโครงการอ่องเตงคะ ในอ่าวเมาะตะมะ เพื่อนำก๊าซขึ้นมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าในเมียนมา รวมถึงการขยายโอกาสการลงทุนในแหล่งก๊าซอื่นๆในเขตน้ำลึกนอกชายฝั่งเมียนมาเพิ่มเติมอีก
อย่างไรก็ตาม ตามข่าวที่นำเสนอในสื่อทุกสำนักของเมียนมาเมื่อวานนี้(9 พ.ค.) ไม่ได้บอกรายละเอียดผลการหรือระหว่างคณะผู้บริหาร PTTEP และรัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาครั้งนี้ ว่าได้ข้อสรุปเช่นไร