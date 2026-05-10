สถาบันวิจัยสหรัฐฯ เผยเวียดนามขยายเกาะเทียมในทะเลจีนใต้เพิ่มพื้นที่กว่าพันไร่ในช่วงปี 68

รอยเตอร์ - เวียดนามขยายการสร้างเกาะเทียมในบริเวณหมู่เกาะสแปรตลีย์ที่เป็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มพื้นที่ 1,351 ไร่ และยังเริ่มก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะทางในบริเวณนั้นด้วย รายงานของสถาบันคลังสมองของสหรัฐฯ ระบุ
รายงานของโครงการริเริ่มความโปร่งใสทางทะเลแห่งเอเชีย (AMTI) ที่เป็นโครงการภายใต้ศูนย์เพื่อการศึกษายุทธศาสตร์และนานาชาติ (CSIS) ในวอชิงตัน ระบุว่าการขุดลอกใหม่ในหมู่เกาะสแปรตลีย์ทำให้ที่ดินเทียมทั้งหมดที่เวียดนามสร้างขึ้นในหมู่เกาะนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 7,000 ไร่
หลังจากเสร็จสิ้นการถมพื้นที่บนแนวปะการังบาร์ค แคนาดา ในฤดูใบไม้ผลิปี 2568 ที่ปัจจุบันเป็นฐานที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามในหมู่เกาะนี้ และฮานอยยังได้เริ่มขยายพื้นที่เล็กๆ อีกหลายแห่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2568
การขยายตัวดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม
งานก่อสร้างตามแนวปะการังทั้งหมดของเวียดนาม ที่รวมถึงแนวปะการังที่ถูกถมด้วยดินและพื้นที่ที่ถูกขุดลอกเพื่อสร้างร่องน้ำและท่าเรือ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 10,423 ไร่
กิจกรรมการสร้างเกาะของเวียดนามในหมู่เกาะสแปรตลีย์ดูเหมือนจะตามทันจีนในช่วงต้นปี 2568 แต่กิจกรรมการถมทะเลใหม่ของจีนที่แนวปะการังแอนทีโลปได้ทำให้ช่องว่างกว้างขึ้น โดยปัจจุบัน จีนมีที่ดินเทียมประมาณ 13,813 ไร่ และพื้นที่แนวปะการังถูกทำลาย 15,746 ไร่
เวียดนามได้พัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานบนแนวปะการังขนาดใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว โดยมีท่าเรือเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง ที่กำลังก่อสร้างอยู่ที่แนวปะการังเกรียร์สัน แนวปะการังเพตลีย์ และแนวปะการังเซาท์
งานก่อสร้างใหม่นี้ทำให้จำนวนท่าเรือทั้งหมดที่เวียดนามมีในหมู่เกาะสแปรตลีย์เพิ่มขึ้นเป็น 15 แห่ง โดย 11 แห่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2564 การก่อสร้างเบื้องต้นของท่าเรืออีกแห่งหนึ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สามารถมองเห็นได้แล้วที่แนวปะการังแลนด์สดาวน์
สถานทูตเวียดนามประจำวอชิงตันไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์ในทันที และเมื่อปีที่ผ่านมา จีนได้คัดค้านกิจกรรมการก่อสร้างของเวียดนามที่แนวปะการังบาร์ก แคนาดา โดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินแดนของจีน ซึ่งจีนอ้างสิทธิในทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมด แม้จะมีข้อเรียกร้องพื้นที่ทับซ้อนจากบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามก็ตาม.