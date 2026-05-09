ยืนยันเหตุ “ปลาตายในแม่น้ำเซโดน” มาจากน้ำเสียของ รง.แป้งมันสัมปะหลัง

MGR Online - กรมสิ่งแวดล้อมลาวแถลงยืนยัน เหตุปลาตายจำนวนมากในแม่น้ำเซโดนมาจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังแอบทิ้งน้ำเสียลงในแม่น้ำ ให้เจ้าของโรงงานรับผิดชอบเร่งฟื้นฟูสภาพน้ำ พร้อมดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
วันนี้ (9 พ.ค. 69) สำนักข่าวสารประเทศลาว สื่อทางการของรัฐบาลลาว ได้รายงานเนื้อหาการแถลงข่าวของนางจิดถะหนอม อุ่นสีดา รองหัวหน้ากรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม ถึงเหตุปลาตายจำนวนมากในแม่น้ำเซโดน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยยืนยันว่ามีสาเหตุมาจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในเมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน ได้ทิ้งน้ำเสียลงในแม่น้ำเซโดน
นางจิดถะหนอมกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำเซโดนระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2569 ได้พบข้อมูลว่าโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังคูนมีไซ ตั้งอยู่ที่บ้านหมื่นปู่ เมืองคงเซโดน ได้แอบปล่อยน้ำปนเปื้อนจากจากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานลงในแม่น้ำ ทำให้ค่าออกซิเจนในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้นเหตุให้ปลาตาย
การตรวจสอบคุณภาพน้ำครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมสิ่งแวดล้อม กรมเลี้ยงสัตว์และการประมง กรมทรัพยากรน้ำ กรมตรวจตราทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสาละวันกับแขวงจำปาสัก และมหาวิทยาลัยจำปาสัก โดยได้ตรวจสอบตามแนวลำน้ำเซโดน ตั้งแต่บ้านตานเปี่ยว บ้านบัวละพา บ้านโอกาด เมืองคงเซโดน และบ้านนาด่าน บ้านคีลี เมืองซะนะสมบูน แขวงจำปาสัก
เหตุปลาตายในแม่น้ำเซโดนถูกพบเห็นครั้งแรกในเขตบ้านผามไซ บ้านคงใหญ่ บ้านแก้งตาหวัง บ้านดอนเมือง และบ้านท่าหลวง เมืองคงเซโดน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พบปลาจำนวนมากลอยน้ำขึ้นมาตายคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 460 กิโลกรัม
ต่อมาวันที่ 3 พฤษภาคม ได้พบปลาในแม่น้ำเซโดนลอยขึ้นมาตายอีกในพื้นที่บ้านนาขามเชื่อมต่อไปถึงบ้านต่างหล้าง เมืองซะนะสมบูน แขวงจำปาสัก ที่อยู่ถัดลงมาทางทิศใต้จากเมืองคงเซโดน
นอกจากซากปลาที่ตายลอยมาติดริมน้ำแล้ว ในเมืองซะนะสมบูนยังพบซากไก่ของชาวบ้านอีกหลายตัวนอนตายอยู่ตามชายฝั่ง เนื่องจากเจ้าของไก่เหล่านี้ได้ปล่อยให้ไก่เดินหากินไปตามแนวลำน้ำ และไก่ได้ไปจิกซากปลาตายที่ลอยมาติดชายฝั่ง ปรากฏว่าหลังจากจิกซากปลาไปได้ไม่นาน ไก่เหล่านี้ก็ทยอยตายลงไปทีละตัว
ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งต่อเจ้าของโรงงานแป้งมันสำปะหลังคูนมีไซ ให้เข้ามารับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นและต้องฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของลำน้ำให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว พร้อมปฏิบัติมาตรการตามกระบวนการยุติธรรมต่อเจ้าของโรงงาน
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยจำปาสัก ได้ตั้งจุดตรวจสอบสภาพน้ำในแม่น้ำเซโดน รวม 11 จุด ในเขตเมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน และเมืองซะนะสมบูน แขวงจำปาสัก พบว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำเซโดน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้แล้ว