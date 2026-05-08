บรรดาผู้นำอาเซียนเห็นพ้องเร่งรัดให้สัตยาบันข้อตกลงกรอบการแบ่งปันน้ำมันรับมือวิกฤตพลังงาน

รอยเตอร์ - ผู้นำประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นพ้องกันในวันศุกร์ (8 พ.ค.) ในการเรียกร้องให้มีการให้สัตยาบันข้อตกลงกรอบการแบ่งปันเชื้อเพลิงระดับภูมิภาคอย่างรวดเร็ว ขณะที่การประชุมสุดยอดเสร็จสิ้นลงโดยไม่มีแผนการสำหรับการตอบสนองทันทีต่อผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลาง
บรรดาผู้นำที่ประชุมกันในเมืองเซบูของฟิลิปปินส์ ได้เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนของแนวทางร่วมกันนอกเหนือจากข้อตกลงกรอบการแบ่งปันน้ำมันสำหรับภูมิภาคที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก ที่ทำให้ภูมิภาคนี้มีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ
ประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ของฟิลิปปินส์ ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าการให้สัตยาบันต่อกรอบการทำงานด้วยพื้นฐานของความสมัครใจและการค้าของประเทศสมาชิกจะเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการกำหนดกลไก
“เรากำลังพยายามตรวจสอบทุกอย่างที่เราสามารถทำได้” ผู้นำฟิลิปปินส์ กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อถูกถามถึงความรู้สึกผิดหวังที่แผนดังกล่าวยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที
“การแบ่งปันจะเป็นอย่างไร? ใครจะได้อะไร? จะจ่ายอย่างไร? จะจ่ายหรือไม่? เป็นการแลกเปลี่ยนหรือไม่? …เราไม่เคยทำมาก่อน แล้วเราจะทำอย่างไรกับคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นกัน? ใครควรเป็นรายแรก? นั่นคือคำถามที่ยังต้องตัดสินใจ” ประธานอาเซียน กล่าว
ในขณะที่ความพยายามในการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไป บรรดาผู้นำคาดว่าจะออกคำแถลงเรียกร้องการเจรจาเพื่อหาทางออกระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน นอกจากนี้ยังจะเรียกร้องให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ด้วยเป็นเส้นทางเดินเรือประมาณ 130 ลำต่อวัน และเป็นแหล่งน้ำมันและก๊าซ 1 ใน 5 ของโลกก่อนเกิดความขัดแย้ง
อาเซียน ที่มีประชากรเกือบ 700 ล้านคน และมีเศรษฐกิจรวมกันมูลค่า 3.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เผชิญกับความเสี่ยงอย่างมากจากสงคราม และฟิลิปปินส์ ที่เป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ของโลกที่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ได้ผลักดันให้มีการนำกรอบความร่วมมือด้านน้ำมันของอาเซียนมาใช้ให้เร็วขึ้น
แต่การประสานงานเป็นความท้าทายสำหรับอาเซียน แม้ว่าเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่การบูรณาการกลับเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างสมาชิกทั้ง 11 ประเทศ และไม่มีหน่วยงานกลางที่จะรับประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงและโครงการริเริ่มต่างๆ ของอาเซียน
รัฐมนตรีเศรษฐกิจได้ระบุถึงมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงในวันพฤหัสฯ เพื่อรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร เช่น การกระจายแหล่งจัดหาและเส้นทาง แต่ข้อเสนอดังกล่าวยังขาดรายละเอียดเฉพาะเจาะจง และไม่ชัดเจนว่าจะมีมาตรการใดท่ีจะดำเนินการหรือไม่
ในการกล่าวต่อบรรดาผู้นำ มาร์กอสกล่าวว่าสงครามอิหร่านได้สร้างผลกระทบต่อเนื่องที่เน้นให้เห็นถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสอดคล้องกับคำเรียกร้องของผู้นำคนอื่นๆ ที่ต้องการกลไกในการป้องกันภูมิภาคจากวิกฤตพลังงานในอนาคต
“การหยุดชะงักเพียงไม่กี่สัปดาห์จะต้องใช้เวลาหลายปีในการแก้ไข” มาร์กอส กล่าว
ด้านประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต ของอินโดนีเซีย กล่าวว่าแรงกดดันด้านพลังงานต่ออาเซียนจะไม่คลี่คลายในเร็ววันนี้ พร้อมเสริมว่า “เราต้องสร้างความยืดหยุ่นเชิงรุกด้วยแนวทางมุ่งไปข้างหน้าที่ชัดเจน”
มาร์กอสกล่าวว่าประเทศของเขาได้เสนอให้จัดตั้งและเป็นเจ้าภาพศูนย์ทางทะเลอาเซียน เพื่อประสานงานในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่มีข้อพิพาทมากที่สุดในโลก ซึ่งจีนและฟิลิปปินส์เผชิญหน้ากันซ้ำแล้วซ้ำเล่า
การอ้างสิทธิอธิปไตยของปักกิ่งครอบคลุมเกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ และรวมถึงบางส่วนของเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งมาเลเซีย บรูไน เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
มาร์กอสกล่าวว่าศูนย์ทางทะเลอาเซียนจะไม่ใช่กลไกในการเผชิญหน้ากับประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เพื่อรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีการค้ามูลค่ากว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งเขาเปรียบเทียบกับช่องแคบฮอร์มุซ
“พวกเราทุกคนต่างตระหนักดีถึงผลกระทบของสิ่งนั้น ถ้าหากเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ เพียงแค่คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามก็น่ากังวลอย่างมากแล้ว” มาร์กอส กล่าว โดยอธิบายถึงสภาพการณ์ที่เป็นอยู่คาดเดาไม่ได้
อาเซียนยังคงยึดมั่นในเป้าหมายที่จะสรุปข้อตกลงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้กับปักกิ่งให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ และเลขาธิการอาเซียนกล่าวกับรอยเตอร์เมื่อวันพฤหัสฯ ว่ามีความคืบหน้าอย่างแท้จริงในการเจรจา
มาร์กอสยังกล่าวอีกว่า มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในมุมมองของอาเซียนต่อพม่า และมีการหารืออย่างเข้มข้นและเต็มไปด้วยอารมณ์ระหว่างผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลพลเรือนชุดใหม่ แต่ความคืบหน้าในการยุติสงครามกลางเมืองยังไม่มากนัก
นับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ผู้นำพม่าถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของอาเซียน และพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย อดีตผู้นำรัฐบาลทหารที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี กระตือรือร้นที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับเป็นปกติ
“เราทุกคนเห็นพ้องกันว่าเราควรพยายามอย่างหนักเพื่อหาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่กลายเป็นหยุดนิ่งอยู่ในขณะนี้ มันไม่ขยับเลย” ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าว.