พม่าประกาศพบทับทิมก้อนยักษ์ขนาด 11,000 กะรัตในมัณฑะเลย์

เอเอฟพี - สื่อของรัฐบาลพม่ารายงานวันนี้ (8) ว่าพบทับทิมขนาดมหึมา 11,000 กะรัต ที่เป็นหนึ่งในทับทิมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องอัญมณีล้ำค่า
ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ปรากฎภาพบนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมา ที่เป็นสื่อของรัฐ ขณะตรวจสอบก้อนทับทิมหนัก 2.2 กิโลกรัม ที่ห้องทำงานของเขา
รัฐบาลพม่าระบุในคำแถลงว่าก้อนทับทิมที่ขุดพบในพื้นที่เมืองโมก๊กนั้น “มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ หายาก และพบได้ยาก”
“ทับทิมยักษ์ก้อนนี้มีสีม่วง-แดง เจือสีเหลือง และถือว่ามีคุณภาพสีสูง”คำแถลงระบุ
รัฐบาลระบุว่าแม้จะมีขนาดเล็กกว่าทับทิมขนาด 21,450 กะรัต ที่พบในพื้นที่เดียวกันเมื่อปี 2539 แต่ทับทิมดิบก้อนที่พบล่าสุดนี้มีมูลค่ามากกว่า เนื่องจากสี ความใสสะอาด และคุณภาพโดยรวมที่เหนือกว่า แต่คำแถลงไม่ได้ระบุมูลค่าที่แน่นอน
ผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิ กษัตริย์ หรือขุนศึก ต่างต่อสู้แย่งชิงหุบเขาโมก๊ก ในภาคมัณฑะเลย์มาอย่างยาวนาน สถานที่ซึ่งมีอัณมณีสีเลือดนกพิราบซุกซ่อนอยู่
ทับทิมโมก๊กถือเป็นทับทิมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก โดยอัญมณีคุณภาพสูงสุดมีราคาสูงถึงหลายล้านดอลลาร์สหรัฐในอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อเรื่องการขาดการควบคุมแห่งนี้
พม่าถูกปกครองด้วยรัฐบาลทหารตั้งแต่เกิดการรัฐประหารในปี 2564 ที่จุดชนวนสงครามกลางเมือง และอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนเมื่อเดือนที่ผ่านมา หลังจากจัดการเลือกตั้งที่ถูกจำกัดอย่างเข้มงวด.