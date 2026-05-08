ผู้นำเวียดนามเยือนศรีลังกากระชับสัมพันธ์ด้านการค้า-ป้องกันประเทศ

เอเอฟพี - โต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนาม เรียกร้องการกระชับความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศและการค้ากับศรีลังกาในวันศุกร์ (8) โดยกล่าวถึงตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของเกาะในเอเชียใต้ในมหาสมุทรอินเดียแห่งนี้
โต เลิม กล่าวต่อรัฐสภาศรีลังกาว่าทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันในด้านโลจิสติกส์ ท่าเรือ และการค้าทางทะเล ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง
“เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการกระชับความร่วมมือทางการเมือง การป้องกันประเทศ และความมั่นคง” โต เลิม กล่าว พร้อมเสริมว่าศรีลังกาเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ เส้นทางเดินเรือสินค้าระหว่างประเทศสายตะวันออก-ตะวันตก อยู่ทางใต้ของชายฝั่งทางตอนใต้ของศรีลังกา
ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเดินทางถึงศรีลังกาพร้อมคณะผู้แทนการค้าขนาดใหญ่ หลังจากเสร็จสิ้นการเยือนอินเดีย ซึ่งทั้งสองประเทศได้ให้คำมั่นที่จะเพิ่มการค้าทวิภาคีให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573
ผู้นำเวียดนาม ที่เป็นบุคคลสำคัญจากต่างประเทศคนแรกที่กล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาศรีลังกาในรอบ 11 ปี ต่อจากนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดีย กล่าวว่าฮานอยและโคลัมโบสามารถส่งเสริมการค้าได้
“เราหวังที่จะทำงานร่วมกับศรีลังกาเพื่อเปิดบทใหม่ของความร่วมมือที่ลึกซึ้ง มีสาระสำคัญ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น” โต เลิม กล่าว
โต เลิม กล่าวเสริมว่าเขารู้สึกยินดีที่ได้ประกาศว่าทั้งสองประเทศได้ยกระดับความัสมพันธ์ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุม.