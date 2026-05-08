เวียดนามเล็งใช้อินฟลูฯ-AI ปรับปรุงการโฆษณาชวนเชื่อ เผยแพร่เนื้อหาเชิงบวกเสริมอุดมการณ์พรรค

รอยเตอร์ - พรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองเวียดนามวางแผนที่จะปรับปรุงการโฆษณาชวนเชื่อด้วยการใช้อินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลมีเดียและผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมทั้งนำรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ เช่น พ็อดแคสต์ และเนื้อหาที่มุ่งเป้าหมาย เอกสารภายในที่รอยเตอร์ได้เห็นระบุ
ร่างเอกสารที่จัดทำขึ้นในเดือนเม.ย. ระบุว่า การสร้างเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์อย่างน้อย 1,000 คน และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ประมาณ 5,000 คน ภายในปี 2573 เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเชิงบวก เป็นหนึ่งในมาตรการที่ทางการกำลังพิจารณาอยู่
เป้าหมายหลักของกลยุทธ์นี้คือ “การสร้างภูมิคุ้มกันทางอุดมการณ์” ให้กับทั้งสังคมต่อข้อมูลที่เป็นอันตราย เป็นพิษ และเป็นเท็จ เอกสารระบุ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเรียกร้องให้มีแนวทางใหม่ในการเผยแพร่อุดมการณ์ของพรรคไปยังคนรุ่นใหม่ เอกสารระบุเสริม
แม้สื่อในประเทศจะกล่าวถึงเรื่องนี้ในบางมุม แต่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานกลยุทธ์ฉบับเต็มเป็นครั้งแรก โดยอ้างอิงจากร่างที่ยังไม่ถูกเผยแพร่ของคณะกรรมการโฆษณาชวนเชื่อของพรรค พร้อมด้วยข้อมูลเพิ่มเติม
ความพยายามนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หน่วยงานความมั่นคงของเวียดนามกำลังมีอำนาจมากขึ้นภายใต้การนำของโต เลิม ที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและหัวหน้าพรรค อดีตรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ที่กลายเป็นผู้นำที่มีอำนาจมากที่สุดของประเทศในรอบหลายทศวรรษ
เป้าหมายคือการเสริมสร้างการควบคุมของพรรคต่อเรื่องเล่าสาธารณะในเวียดนาม ที่เสรีภาพสื่อถูกจัดอยู่ในอันดับที่เลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่อง และทางการควบคุมการถกเถียงในสาธารณะด้วยการชี้นำการรายงานข่าวและการเซ็นเซอร์โซเชียลมีเดีย
ผู้ที่โพสต์ความคิดเห็นต่างอาจถูกปรับหรือถูกควบคุมตัว ในขณะที่หน่วยทหารเฉพาะกิจจะต่อสู้กับข้อมูลที่พวกเขาเห็นว่าเป็นอันตรายผ่านทางโพสต์และความคิดเห็นทางออนไลน์
ร่างเอกสารดังกล่าวเรียกร้องให้ข้อมูลในพื้นที่ออนไลน์ภาษาเวียดนามอย่างน้อย 80% เป็นข้อมูลเชิงบวกภายในสิ้นทศวรรษนี้ และใช้ AI ตรวจจับเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่ละเมิดแนวทางของพรรคอย่างน้อย 90% จะถูกลบภายใน 24 ชั่วโมง
เครื่องมือ AI ที่พัฒนาโดยบริษัทเทคโนโลยีของเวียดนามจะช่วยนำการสนทนาทางสังคม ในขณะที่นโยบายจะถูกอธิบายให้ง่ายขึ้นผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น พอดแคสต์ วิดีโอสั้น และเนื้อหาเฉพาะสำหรับโซเชียลมีเดียและกลุ่มเป้าหมาย เอกสารระบุ
นอกจากนี้ อินฟลูเอนเซอร์ภายนอกและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะทางดิจิทัลจะช่วยสื่อสารกับคนหนุ่มสาวและสาธารณชนที่ชื่นชอบเนื้อหาภาพในวิดีโอสั้นมากขึ้น
เวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเฟซบุ๊กทั่วโลก ขณะที่ผู้คนหลายล้านคนใช้แพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น TikTok โดยข้อมูล ณ เดือนต.ค. ระบุว่า เวียดนามมีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียอยู่ 79 ล้านคน หรือเกือบ 80% ของประชากร ตามรายงานของผู้ให้บริการข้อมูล DataReportal
คำแนะนำเพิ่มเติมจากพรรคเรียกร้องให้สื่อดั้งเดิมของรัฐมีความสร้างสรรค์มากขึ้นในการรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้นำระดับสูง และยกตัวอย่างอินฟลูเอนเซอร์
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุในข้อเสนอภายในเกี่ยวกับการปฏิรูปตลาดเมื่อเดือนมี.ค. ซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่า กระทรวงฯ กำลังพิจารณาใช้อินฟลูเอนเซอร์เพื่อช่วยรับมือกับภาวะตลาดตกต่ำ
อินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งกล่าวกับรอยเตอร์ว่า บางคนได้รับการทาบทามแล้ว แต่เขาปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเพื่อรักษาความเป็นอิสระของตนเอง
เขากล่าวว่าคำขอจากพรรคมักเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เนื้อหาและโพสต์ที่ผ่านการอนุมัติ หรือส่งเสริมกิจกรรมของทางการ ซึ่งผู้เข้าร่วมอาจได้รับสิทธิพิเศษ เช่น การเดินทางที่ได้รับการสนับสนุน แต่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนทางการเงิน
ในเดือนเม.ย. คณะกรรมการกลางสหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์ได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์ชาวเวียดนามไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน
อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ก็เพิ่มความเสี่ยงให้กับโครงการริเริ่มที่ไม่สอดคล้องกับมุมมองของพรรค
เพลง “ลุงของฉัน” ที่เผยแพร่ในเดือนเม.ย. และถูกมอบให้กับโต เลิม บทเพลงที่เปรียบเทียบเขากับโฮจิมินห์ ผู้นำผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม หรือที่รู้จักในชื่อลุงโฮ ซึ่งเพลงนี้ทำให้พรรคเกิดความไม่สบายใจ
“ลุงนำทาง ส่องสว่างเส้นทางให้กับชาติของเรา” ดู เทียน นักร้องที่มีผู้ติดตามในเฟซบุ๊ก 850,000 คน ร้องเพลงประกอบวิดีโอที่แสดงภาพโต เลิม พบหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย
ผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่า หลังจากนั้นไม่นาน สื่อของรัฐได้รับคำสั่งไม่ให้รายงานถึงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีทิศทางไม่เหมาะสม ที่อาจบ่อนทำลายเกียรติภูมิของผู้นำและอุดมการณ์คอมมิวนิสต์.