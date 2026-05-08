กัมพูชา-ไทยเห็นพ้องเดินหน้าเจรจาอย่างสันติ เลี่ยงเพิ่มความตึงเครียดชายแดน หลังหารือสามฝ่าย

MGR Online - กัมพูชาและไทยตกลงที่จะเดินหน้าเจรจาอย่างสันติและหลีกเลี่ยงการเพิ่มความตึงเครียดบริเวณชายแดน หลังจากการเจรจาหารือสามฝ่ายที่นำโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ของฟิลิปปินส์ และเป็นประธานอาเซียน ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบู
ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเจรจาระหว่างนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา และนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ของไทย ที่ประธานาธิบดีมาร์กอส เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนอกรอบการประชุมระดับภูมิภาค
ประธานาธิบดีมาร์กอสกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะรักษาการสื่อสารและใช้ความยับยั้งชั่งใจในพื้นที่ชายแดนที่มีข้อพิพาท
“พวกเขามีความชัดเจนมากในความมุ่งมั่นต่อสันติภาพและความตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพิ่มเติม” ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าว พร้อมเสริมว่าการหารือครอบคลุมข้อตกลงที่มีอยู่และมาตรการใหม่เพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพ
รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ให้คำมั่นว่าจะกลับมาเจรจาโดยตรงและดำเนินมาตรการสร้างความไว้วางใจ ในขณะที่คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนจะยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนต่อไปจนถึงเดือนก.ค.
ประธานาธิบดีมาร์กอสยังเน้นย้ำว่าฟิลิปปินส์จะยังคงเสนอความช่วยเหลือเป็นสื่อกลางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเจรจาที่สอดคล้องกับหลักของอาเซียนและกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านผู้นำกัมพูชากล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นก้าวหนึ่งไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน โดยอ้างถึงแผนที่จะฟื้นฟูกลไกทวิภาคี ที่รวมถึงคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม คณะกรรมการชายแดนทั่วไป และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ส่วนผู้นำไทยกล่าวว่าการเจรจาจัดขึ้นในบรรยากาศที่เป็นมิตรและได้ผลลัพธ์ดี โดยยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยในการทำงานกับกัมพูชาเพื่อป้องกันความขัดแย้ง และสั่งการให้รัฐมนตรีต่างประเทศดำเนินการมาตรการที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว.