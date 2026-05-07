เลขาธิการอาเซียนเผยกลุ่มจะจัดการประชุมออนไลน์กับรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าเร็วๆ นี้

รอยเตอร์ - เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตกลงที่จะจัดการประชุมทางออนไลน์กับรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่า เนื่องจากพม่าต้องการกลับเข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มภูมิภาคอีกครั้งหลังถูกกีดกันจากการประชุมกลุ่มมาเป็นเวลา 5 ปี
ในการให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนในฟิลิปปินส์ กาว กิม เฮือน กล่าวว่าพม่า ได้แสดงความต้องการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกลุ่มสมาชิก 11 ประเทศนี้ แต่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการเห็นความคืบหน้าในเรื่องการลดความตึงเครียด การเจรจา และการเข้าถึงความช่วยเหลือ
“เป็นที่ชัดเจนมากกว่าในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเห็นพ้องกันว่าจะมีการหารือกับพม่า กับรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่า โดยจะมีการประชุมออนไลน์ในอนาคตอันใกล้นี้” กาว กิม เฮือน กล่าวกับรอยเตอร์
ผู้นำของพม่าถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ที่นำไปสู่การปราบปรามอย่างรุนแรงต่อผู้เห็นต่างและลุกลามกลายเป็นสงครามกลางเมือง
กองทัพถูกกล่าวหาอย่างกว้างขวางว่าก่ออาชญากรรมต่อพลเรือน รวมถึงการโจมตีทางอากาศ ระหว่างการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธ แต่กองทัพปฏิเสธข้อกล่าวหา
รัฐบาลพลเรือนชุดใหม่ของพม่าเข้าปกครองประเทศเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากการเลือกตั้งที่พรรคที่สนับสนุนกองทัพได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย เนื่องจากไม่มีฝ่ายค้านที่มีอำนาจ โดยมิน อ่อง หล่าย ผู้นำการรัฐประหารและอดีตหัวหน้าคณะรัฐบาลทหารดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
อาเซียนยังไม่ยอมรับการเลือกตั้งหรือกำหนดเงื่อนไขใดๆ สำหรับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของกลุ่ม
การตัดสินใจที่จะเจรจากับนักการทูตระดับสูงของพม่าเกิดขึ้นหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกล่าวกับรอยเตอร์เมื่อวันอังคารว่าเขาจะเสนอแนวคิดนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างฉันทมติภายในอาเซียนเพื่อการมีส่วนร่วมมากขึ้น
กาว กิม เฮือน ยังกล่าวว่า ความเป็นไปได้ของการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษสำหรับพม่าที่มีวาระดำรงตำแหน่งเกิน 1 ปี เป็นส่วนหนึ่งของการหารือที่กำลังดำเนินอยู่ แต่มีปัญหาบางประการที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งเขาไม่ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
เขายังกล่าวอีกว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติระหว่างอาเซียนและปักกิ่งเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ และกลุ่มยังคงยึดมั่นในเป้าหมายที่จะจัดทำให้แล้วเสร็จในปีนี้
ระเบียบปฏิบัติดังกล่าว ที่เป็นแนวคิดที่ตกลงกันครั้งแรกในปี 2545 มีความคืบหน้าเล็กน้อย เนื่องจากมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันอยู่ รวมถึงว่าจะมีกลไกการบังคับใช้หรือไม่ หรือจะอิงตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
จีนอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้ รวมถึงบางส่วนของเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ
“ผมคิดว่ามีความคืบหน้าอย่างแท้จริงในการเจรจา เราสามารถบรรลุฉันทมติในประเด็นสำคัญได้มากขึ้น” กาว กิม เฮือน กล่าว.