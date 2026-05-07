อาเซียนเริ่มการประชุมสุดยอดในเซบู เรียกร้องร่วมกันรับมือวิกฤตพลังงาน

รอยเตอร์ - ผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางกลายเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมกลุ่มประเทศอาเซียนในวันนี้ (7) โดยมีการเรียกร้องให้ร่วมกันรับมือกับความท้าทายอย่างร้ายแรงสำหรับเศรษฐกิจที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง
ความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารหลังจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ สร้างความกังวลอย่างมากแก่กลุ่มประเทศ 11 ประเทศ ที่มีประชากรเกือบ 700 ล้านคน และเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลังสงครามอิหร่านทำให้การจัดหาพลังงานหยุดชะงัก
ฟิลิปปินส์ ที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ได้ผลักดันให้เร่งอนุมัติกรอบข้อตกลงการแบ่งปันน้ำมันระดับภูมิภาค
รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจได้เสนอแนวคิดในวันพฤหัสฯ เกี่ยวกับการกระจายแหล่งที่มาและเส้นทาง และการปรับปรุงการสื่อสารในภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพ
“อาเซียนจำเป็นต้องเสริมสร้างการประสานงานในภาวะวิกฤตและความพร้อมของสถาบันในช่วงเวลาวิกฤต” มา เทรีซา ลาซาโร ปลัดกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ กล่าว
“วิกฤตที่กำลังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางและผลที่กระทบเป็นวงกว้าง เตือนเราว่าพัฒนาการนอกเหนือภูมิภาคของเราสามารถส่งผลกระทบโดยตรงและลึกซึ้งต่ออาเซียนได้” ลาซาโร กล่าวเสริม
นักการทูตและนักวิเคราะห์กล่าวว่าประเด็นพลังงานจะเป็นบททดสอบความสามารถของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานกลุ่ม ที่บังคับให้ต้องกำหนดแนวทางการตอบสนองระดับภูมิภาคที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก ในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งภายในอาเซียนถูกลดความสำคัญลง
ความขัดแย้งเหล่านั้นรวมถึงสงครามกลางเมืองของพม่า และข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา
ฟิลิปปินส์ได้จัดให้มีการประชุม 3 ฝ่ายระหว่างประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ และผู้นำของไทยและกัมพูชาในวันนี้ ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในวันถัดไป
“พวกเขาต้องการให้บรรยากาศสำหรับการประชุมอาเซียนดำเนินไปด้วยดี นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาต้องการให้เราเจอกัน” นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวกับผู้สื่อข่าว
อาเซียน ที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรวมกันประมาณ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ประสบปัญหาในการประสานงานรับมือกับวิกฤตมานานแล้ว โดยการประชุมมักจบลงด้วยการให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมมือกัน มากกว่าที่จะเป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนหรือข้อตกลงที่มีผลผูกพัน
ในวันพฤหัสฯ รัฐมนตรีเศรษฐกิจได้ระบุมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร และให้คำมั่นที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการประสานงาน ประธานอาเซียนกล่าวในคำแถลงที่ไม่ได้กล่าวถึงแผนการแบ่งปันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม ขนาดของวิกฤตด้านพลังงานน่าจะผลักดันให้อาเซียนก้าวข้ามคำพูด เพราะไม่มีประเทศใดในอาเซียนที่จะหลบหนีปัญหานี้ได้ อดีตนักการทูตฟิลิปปินส์ กล่าว
ในวันศุกร์ (8) ผู้นำอาเซียนจะเรียกร้องให้มีการเจรจาด้วยความสุจริตใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และยุติการสู้รบ ตามร่างคำแถลงที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้เห็น
นอกจากนี้ คำแถลงยังเรียกร้องให้มีการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 1 ใน 5 ของโลก
“เราได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาการไหลของพลังงานและสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งทั่วอาเซียน” คำแถลงระบุ
ร่างคำแถลงยังเรียกร้องให้เร่งดำเนินการให้สัตยาบันต่อข้อตกลงแบ่งปันเชื้อเพลิงของอาเซียน เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดบนพื้นฐานของความสมัครใจและพาณิชย์
รัฐมนตรีต่างประเทศยังได้ฟังบรรยายสรุปจากผู้แทนพิเศษลาซาโร เกี่ยวกับวิกฤตในพม่า ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความแตกแยกในกลุ่มมายาวนาน แต่ฟิลิปปินส์ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการบรรยายสรุปนี้
รัฐบาลพลเรือนชุดใหม่ของพม่ามีความกระตือรือร้นที่จะกลับมามีส่วนร่วมกับอาเซียนอีกครั้ง หลังจากการเลือกตั้งที่พรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย หลังจากกองทัพปกครองประเทศมานาน 5 ปี นับตั้งแต่รัฐประหารในปี 2564
อาเซียนยังไม่ได้ยอมรับผลการเลือกตั้ง หรือระบุว่าพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำการรัฐประหารที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี จะสามารถกลับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของอาเซียนได้เมื่อใด หลังจากถูกกีดกันมา 5 ปี
รัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอาจจำเป็นต้องโน้มน้าวประเทศสมาชิกอาเซียนว่ามีความจริงใจในเรื่องสันติภาพ ท่ามกลางการสู้รบที่ยังดำเนินอยู่ หลังจากที่มีการนิรโทษกรรม 2 ครั้ง และการลดโทษและย้ายอองซานซูจีไปกักบริเวณในบ้าน
อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับสถานะหรือที่อยู่ของอองซานซูจี และฟิลิปปินส์เรียกร้องเมื่อวันพุธให้รัฐบาลพม่าอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนได้เข้าพบซูจี เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของพม่าต่อการปรองดองแห่งชาติ.