กองทัพพม่าประกาศความสำเร็จ ยึดเส้นทางคมนาคมสายสำคัญสู่จีนกลับคืนจากกลุ่มกบฎได้แล้ว

เอเอฟพี - กองทัพพม่าอ้างวันนี้ (7) ว่าได้ยึดเส้นทางคมนาคมสายหลักทางตอนเหนือสู่จีนกลับคืนมาได้แล้ว หลังจากสู้รบยาวนาน 15 เดือน ความเคลื่อนไหวที่เป็นการโต้กลับกลุ่มติดอาวุธในสงครามกลางเมือง
กองทัพของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ได้ต่อสู้กับกลุ่มต่อต้านหลายกลุ่มนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี
กองกำลังติดอาวุธสนับสนุนประชาธิปไตยที่ต่อสู้เคียงข้างกองกำลังชนกลุ่มน้อยได้รับชัยชนะอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา พวกเขากลับแตกแยกและเผชิญกับความพ่ายแพ้มากขึ้น
กองทัพระบุว่าได้ปราบปราม “กลุ่มก่อความไม่สงบก่อการร้าย” ตามเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมืองมัณฑะเลย์ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ กับเมืองมิตจีนา ศูนย์กลางภาคเหนือ ที่อยู่ห่างจากชายแดนจีนประมาณ 50 กิโลเมตร
“ปฏิบัติการดังกล่าวใช้เวลากว่า 1 ปี 3 เดือน โดยระหว่างนั้นมีการต่อสู้กันทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวม 322 ครั้ง” สำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าระบุในคำแถลง
คำแถลงยังระบุว่ากองทัพยึดศพกบฎได้ 138 ราย และมีสมาชิกของกองทัพบางส่วนเสียสละชีวิต โดยไม่ได้ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตของกองทัพ
การโจมตีประสานกันของกลุ่มต่อต้านเริ่มต้นขึ้นในปลายปี 2566 ซึ่งครั้งหนึ่งเคยทำให้กลุ่มติดอาวุธสามารถรุกคืบจากชายแดนพม่ามายังพื้นที่นอกเมืองมัณฑะเลย์ได้
นักวิเคราะห์กล่าวว่าการโจมตีครั้งนั้นได้รับการสนับสนุนจากจีน เนื่องจากจีนต้องการเสริมอิทธิพลตามแนวชายแดน แต่ปักกิ่งได้ควบคุมกลุ่มกบฎไว้ เนื่องจากเกรงว่าพม่าจะล่มสลายกลายเป็นรัฐล้มเหลว
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา กองทัพชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ 2 ใน 3 กลุ่มที่นำการโจมตีดังกล่าว ได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงที่ปักกิ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ทำให้กองกำลังฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยที่ได้รับการฝึกฝนน้อยกว่าและร่วมต่อสู้ด้วยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบมากขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะเดียวกัน จีนได้ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งของพม่า ที่ในปีนี้ทำให้พันธมิตรของกองทัพในฝ่ายการเมืองพลเรือนได้รับชัยชนะอย่างง่ายดาย
หลังจากปกครองประเทศในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นเวลา 5 ปี พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำการรัฐประหารได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนเมื่อเดือนที่แล้ว ในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยที่ผู้สังเกตการณ์มองว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการปกครองโดยกองทัพ
รัฐบาลได้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการค้ากับจีน ฟื้นการเจรจาหารือโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการขนส่งที่หยุดชะงักมานาน
“การค้าในภูมิภาคกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” คำแถลงของกองทัพพม่าระบุ และประกาศการเปิดเส้นทางมัณฑะเลย์-มิตจีนาอีกครั้ง.