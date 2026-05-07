อินเดีย-เวียดนามตั้งเป้าการค้าทวิภาคี 25,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 73

เอเอฟพี - นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดีย กล่าวหลังจากการหารือกับประธานาธิบดีโต เลิม ที่กรุงนิวเดลี ว่าอินเดียและเวียดนามกำลังพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573
“การค้าทวิภาคีระหว่างอินเดียและเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทศวรรษที่ผ่านมา แตะระดับ 16,000 ล้านดอลลาร์ และเราได้ตัดสินใจในสิ่งสำคัญหลายประการเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าให้เป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ซึ่งเราจะยกระดับความร่วมมือของเราไปสู่ระดับใหม่” โมดี กล่าว
โต เลิม ที่เดินทางเยือนอินเดียครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดี กล่าวว่าทั้งสองประเทศจะยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งสันติภาพและเสถียรภาพ
ทั้งสองฝ่ายกล่าวว่าการหารือมุ่งเน้นที่ภาคส่วนต่างๆ เช่น การศึกษา แร่ธาตุหายาก และระบบการชำระเงินดิจิทัล ที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมมากขึ้นระหว่างอินเดียและเวียดนาม โมดี ระบุ
ประธานาธิบดีเวียดนามเริ่มต้นการเยือนอินเดียด้วยการไปเยือนสถานที่แสวงบุญทางพุทธศาสนาที่เมืองพุทธคยา ในรัฐพิหาร
โต เลิม เดินทางมาพร้อมกับคณะผู้แทนธุรกิจขนาดใหญ่ และมีกำหนดเยือนเมืองมุมไบ ศูนย์กลางทางการเงินของอินเดียด้วย
เวียดนามพยายามที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอินเดีย โดยบริษัทต่างๆ เช่น วินฟาสต์ ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศพยายามที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแห่งนี้
สื่ออินเดียรายงานว่าการหารือของผู้นำทั้งสองฝ่ายอาจรวมถึงข้อตกลงมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับขีปนาวุธร่อนระยะไกล BrahMos ของอินเดีย แต่ผู้นำทั้งสองไม่ได้ประกาศสิ่งใดในเรื่องนี้
นอกจากนี้ ผู้นำเวียดนามยังได้พบหารือกับ อจิต โดวาล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอินเดีย เพื่อหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในวันพฤหัสฯ โต เลิม จะเดินทางต่อไปยังศรีลังกาเพื่อเยือนเป็นเวลา 2 วัน โดยจะมุ่งเน้นไปที่การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตามการระบุของศรีลังกา.