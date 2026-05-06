อินเดียปูพรมแดงต้อนรับปธน.เวียดนาม เจรจาความร่วมมือเศรษฐกิจ-กลาโหม

เอเอฟพี - อินเดียให้การต้อบรับอย่างอบอุ่นแก่ประธานาธิบดีโต เลิม ของเวียดนามในกรุงนิวเดลีวันนี้ (6) โดยวาระสำคัญในการหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี คือการค้าและกลาโหม
กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียระบุว่าการเจรจาครั้งนี้จะ “เปิดพื้นที่ใหม่สำหรับความร่วมมือ” ระหว่างฮานอยและนิวเดลี
โมดี ประธานาธิบดีเทราปที เมอร์มู และโต เลิม ยืนเคียงข้างกันด้านนอกทำเนียบประธานาธิบดีในพิธีเดินสวนสนามของกองทหารเกียรติยศ
หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเริ่มต้นเยือนอินเดียเมื่อวันก่อน ด้วยการไปเยือนสถานที่แสวงบุญทางพุทธศาสตร์ที่พุทธคยา ในรัฐพิหาร
เขาเดินทางมาพร้อมกับคณะผู้แทนธุรกิจขนาดใหญ่ และมีกำหนดเยือนเมืองมุมไบ ศูนย์กลางทางการเงินของอินเดียด้วย
การค้าขายระหว่างสองประเทศมีมูลค่าเกือบ 15,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2568 และบริษัทเวียดนามเช่น VinFast ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ได้พยายามขยายตลาดไปยังประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแห่งนี้
สื่ออินเดียรายงานว่าการหารืออาจรวมถึงข้อตกลงมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับขีปนาวุธร่อนระยะไกล BrahMos ของอินเดีย แต่ยังไม่มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการ
โต เลิม ได้พบหารือกับ อจิต โดวาล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันอังคาร โดยทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองประเทศ ตามการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย.