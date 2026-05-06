เวียดนามสั่งเพิ่มปราบปรามละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์-สินค้าปลอม หลังสหรัฐฯ จ่อเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม

รอยเตอร์ - เวียดนามเตรียมเริ่มปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์และสินค้าปลอมครั้งใหม่ ที่มีเป้าหมายที่จะเพิ่มการตรวจจับขึ้นอีก 20% ตามการเปิดเผยของรัฐบาล หลังจากสหรัฐฯ ฟื้นความเป็นไปได้ของการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติม
คำขู่จากสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มุ่งเป้าไปที่ “ความล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง” ในการจัดการกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ซึ่งมีดุลการค้าเกินดุลหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของวอชิงตัน
เพื่อตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าว นายกรัฐมนตรีเล มีง ฮุง ของเวียดนามได้สั่งการให้กระทรวงต่างๆ เพิ่มการตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างน้อย 20% ในเดือนนี้ คำสั่งที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของรัฐบาลเมื่อวันอังคารระบุ
กระทรวงการคลังได้รับคำส่ังให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนกรณีของการระงับขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรและการดำเนินการต่อมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. 2568
คำสั่งดังกล่าวระบุว่า การตรวจสอบให้มุ่งเป้าไปที่สินค้านำเข้าที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นสินค้าปลอม โดยไม่ได้ให้ตัวเลขสำหรับการละเมิดก่อนหน้านี้
สหรัฐฯ เรียกร้องให้เวียดนามปรับสมดุลความสัมพันธ์ทางการค้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ระบุว่าเวียดนามเป็นประเทศที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเลวร้ายที่สุดในโลก และเตือนว่าอาจเปิดการสอบสวนภาษีภายในสิ้นเดือนพ.ค.นี้
ข้อมูลอย่างเป็นทางการของเวียดนามแสดงให้เห็นว่า จีนเป็นผู้จัดหาสินค้ารายหลักให้กับเวียดนาม โดยมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 186,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้ว ขณะที่สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด โดยมีมูลค่าการส่งออกในปี 2568 ที่ 153,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าหลักๆ ในการส่งออกประกอบด้วย สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าและรองเท้า ที่ประกอบโดยบริษัทข้ามชาติและซัปพลายเออร์ต่างชาติ ที่ใช้ส่วนประกอบและวัตถุดิบส่วนใหญ่จากจีน
นอกจากนี้ ผู้นำเวียดนามยังกำหนดเส้นตายในสิ้นเดือนพ.ค. สำหรับการเพิ่มจำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ เพลง รายการโทรทัศน์ วิดีโอเกมออนไลน์ และสินค้าปลอมที่จำหน่ายในประเทศอีก 20%
เวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์แบบพรรคเดียวที่อัยการและตำรวจมีอำนาจกว้างขวาง
ฮานอยได้เริ่มการปราบปรามในลักษณะเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้ว ไม่นานหลังจากรัฐบาลทรัมป์ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากเวียดนาม 46% และต่อมาลดลงเหลือ 20% ในเดือนก.ค. 2568
ภาษีดังกล่าวถูกลดลงอีกเหลือ 10% ในเดือนก.พ. ปีนี้ หลังจากศาลฏีกาสหรัฐฯ มีคำพิพากษาสั่งให้ยกเลิกภาษีบางส่วนของทรัมป์ แม้ว่ารัฐบาลของเขาจะให้คำมั่นว่าจะนำภาษีกลับมาใช้ใหม่โดยใช้เครื่องมือทางกฎหมายที่ต่างไป
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ จัดสถานะให้เวียดนามอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุด (PFC) ที่นับเป็นการถูกขึ้นบัญชีครั้งแรกในรอบ 13 ปีของฮานอย ในหมวดหมู่ที่สงวนไว้สำหรับประเทศที่มีการกระทำ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาร้ายแรงที่สุด ที่ส่งผลกระทบทางลบต่อผลิตภัณฑ์สหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง
“สถานะใหม่ของเวียดนามในฐานะประเทศที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ย่อมเพิ่มความเสี่ยงที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าสูงขึ้น” เฮง เจียน ซิน นักวิเคราะห์จากบริษัทวิจัย BMI กล่าว
หลังจากการเตือนของสหรัฐฯ เวียดนามระบุว่าได้พยายามอย่างมากในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกร้องให้วอชิงตันประเมินอย่างเป็นกลางและสมดุล.