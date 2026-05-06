ฟิลิปปินส์เรียกร้องพม่าอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าพบอองซานซูจี

รอยเตอร์ - ฟิลิปปินส์เรียกร้องให้พม่าอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนเข้าพบอองซานซูจี ผู้นำที่ถูกควบคุมตัว โดยเรียกร้องให้มีความโปร่งใสมากขึ้น หลังจากที่ทางการอนุญาตให้เธอรับโทษที่เหลืออยู่ภายใต้การกักบริเวณในบ้านพัก
“เรามองว่าพัฒนาการเหล่านี้เป็นขั้นตอนสำคัญในลำดับของมาตรการสร้างความเชื่อมั่นที่จำเป็นต่อเสถียรภาพของชาติในระยะยาวในพม่า” ฟิลิปปินส์ ที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้ระบุในคำแถลง
กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์กล่าวว่า พม่าควรอนุญาตให้อองซานซูจีติดต่อสื่อสารกับครอบครัวของเธอเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงต่อการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
การเข้าถึงของผู้แทนพิเศษอาเซียนจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและส่งเสริมการเจรจาระดับชาติที่ครอบคลุมทุกฝ่าย คำแถลงระบุ
ฟิลิปปินส์ยังกล่าวอีกว่า พัฒนาการเหล่านี้ควรถูกนำมาใช้เพื่อสร้างแรงผลักดันสำหรับการเจรจาทางการเมืองและการสร้างความปรองดองในพม่าภายใต้กรอบสันติภาพอาเซียนที่รู้จักในชื่อ ฉันทมติ 5 ข้อ
อองซานซูจีถูกควบคุมตัวตั้งแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของเธอถูกโค่นล้มในการรัฐประหารในปี 2564
เธอถูกจำคุกเป็นเวลา 27 ปี หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดจากหลายข้อหา ที่พันธมิตรของเธอกล่าวว่าข้อหาเหล่านั้นมีแรงจูงใจทางการเมือง
โทษจำคุกของซูจีได้รับการลดหย่อนลง 1 ใน 6 เมื่อเดือนที่แล้ว ที่เป็นส่วนหนึ่งของการนิรโทษกรรมนักโทษหลายพันคน ที่รวมถึงการปล่อยตัวอดีตประธานาธิบดีวิน มี้น ที่เป็นพันธมิตรของซูจีด้วย.