ลูกชายอองซานซูจีขอฝรั่งเศสร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลพม่าแสดงหลักฐานยืนยันว่าซูจียังมีชีวิต

เอเอฟพี - ทนายความของอองซานซูจี ผู้นำที่ถูกโค่นล้มของพม่า กล่าวว่าลูกชายของซูจีได้เรียกร้องความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสในการหาหลักฐานยืนยันการมีชีวิตอยู่ของซูจีอย่างเป็นอิสระ หลังจากเธอถูกย้ายไปอยู่ภายใต้การกักบริเวณในบ้าน
เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ได้สั่งย้ายซูจี วัย 80 ปี ออกจากเรือนจำไปกักบริเวณในบ้านพัก หลังจากที่จับกุมเธอระหว่างการรัฐประหารเมื่อ 5 ปีก่อน
แต่ คิม อาริส ลูกชายของซูจีกล่าวว่าเขายังไม่ได้รับการติดต่อจากแม่ของเขา ซึ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างมากในพม่า
“ผมขอวิงวอนให้ฝรั่งเศสร่วมเรียกร้องกับผม เพื่อที่เราจะได้รับหลักฐานยืนยันการมีชีวิตอยู่ของเธอ และเพื่อให้สิทธิขั้นพื้นฐานของเธอได้รับการรับประกัน ทั้งการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม การเข้าถึงทนายความและครอบครัวของเธอ” คิม อาริส ระบุในจดหมายถึงประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ตามที่สำนักข่าวเอเอฟพีได้เห็น
ฟร็องซัวส์ ซิเมอร์เรย์ ทนายความของซูจี กล่าวว่า คิม อาริส ได้มอบจดหมายฉบับดังกล่าวให้กับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสในการพบหารือในวันอังคาร
“เราไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ ไม่มีรูปถ่ายมานานหลายปีแล้ว แม้แต่ข้อบ่งชี้ว่าเธอถูกส่งตัวไปที่ไหนก็ไม่มี เรายังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน” ซิเมอร์เรย์ กล่าว
เมื่อวันพฤหัสฯ สำนักงานของมิน อ่อง หล่าย ได้แชร์รูปถ่ายที่ไม่ได้ระบุวันที่ ที่เผยให้เห็นซูจีนั่งอยู่กับเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ
“แต่เราไม่รู้ว่านี่เป็นภาพจริงหรือเป็นภาพจาก AI” ซิเมอร์เรย์ระบุ
มิน อ่อง หล่าย โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของซูจีในปี 2564 และจับกุมเธอด้วยข้อหาต่างๆ ที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าเป็นข้อกล่าวหาที่สร้างขึ้นเพื่อกีดกันเธอออกจากการเมือง
สงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นตามมาได้คร่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคนและทำให้ผู้คนหลายล้านคนต้องพลัดถิ่นในประเทศที่มีประชากรประมาณ 50 ล้านคนแห่งนี้.