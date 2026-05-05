นักเคลื่อนไหวพม่าประณามล็อบบี้ยิสต์อเมริกันรับเงินรัฐบาลทหารเพื่อฟื้นสัมพันธ์สหรัฐฯ

เอเอฟพี - กลุ่มนักเคลื่อนไหวรณรงค์ความยุติธรรมของพม่าได้ประณามโรเจอร์ สโตน ล็อบบี้ยิสต์ชาวอเมริกัน คนสนิทใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่รับเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของรัฐบาลพม่ากับวอชิงตัน
ผู้นำพม่าถูกมองว่าเป็นบุคคลที่ถูกโดดเดี่ยวจากหลายชาติตะวันตก นับตั้งแต่ปี 2564 เมื่อกองทัพก่อการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยของอองซานซูจี และจุดชนวนสงครามกลางเมือง
สหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อผู้นำระดับสูงของพม่าและผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากประเทศประสบกับภาวะถดถอยทางด้านสิทธิมนุษยชนมานานกว่าครึ่งทศวรรษ จากการปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมือง
เอกสารที่ยื่นภายใต้กฎหมายตัวแทนต่างชาติ (FARA) เมื่อสัปดาห์ก่อนได้เปิดเผยว่า สโตน ที่ปรึกษาการเมืองสายอนุรักษ์นิยม ได้รับมอบหมายผ่านบริษัทที่ปรึกษา DCI Group ให้ดำเนินการให้บริการด้านกิจการสาธารณะแก่กระทรวงสารสนเทศของพม่า
Justice For Myanmar กลุ่มรณรงค์ในพม่ากล่าวในคำแถลงว่า สโตนและ DCI กำลังหาประโยชน์จากรัฐบาลทหารที่ถูกคว่ำบาตรอย่างหนัก ที่กำลังก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติโดยไม่ต้องรับโทษใดๆ
เอกสารของรัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่า สโตนจะทำงานเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและสหรัฐฯ โดยมุ่งเน้นที่การค้า ทรัพยากรธรรมชาติ และการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม
การเปิดเผยนี้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลพม่าหลังรัฐประหารกำลังประกาศบทใหม่ของประเทศ ความเคลื่อนไหวที่ผู้สังเกตการณ์สิทธิมนุษยชนมองด้วยความสงสัยอย่างมาก
หลัง 5 ปีของการปกครองโดยตรงของกองทัพ รัฐบาลทหารได้ควบคุมการเลือกตั้งที่ถูกจำกัดอย่างเข้มงวด ที่ส่งผลให้พันธมิตรทางการเมืองพลเรือนได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายในเดือนม.ค. ซึ่งการเลือกตั้งดังกล่าวไม่รวมพรรคการเมืองของซูจี
รัฐสภาชุดใหม่ลงมติเลือกมิน อ่อง หล่าย ผู้นำการรัฐประหารให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศ ที่เป็นการตอกย้ำคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ที่ระบุว่ารัฐบาลพลเรือนเป็นเพียงฉากบังหน้าการปกครองของกองทัพ
นักวิเคราะห์กล่าวว่า รัฐบาลใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพกำลังใช้ภาพลักษณ์การปฏิรูปทางการเมืองฟื้นฟูภาพลักษณ์ และเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นใหม่
Justice For Myanmar กล่าวว่างานล็อบบี้ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนหลังจากรัฐบาลทหารปรับภาพลักษณ์ครั้งล่าสุด
“โรเจอร์ สโตน เข้าร่วมในสัญญานี้กับอาชญากรระหว่างประเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร ที่รัฐบาลทหารได้ยึดครองอย่างผิดกฎหมาย และกำลังใช้เป็นทุนในการโจมตีอย่างกว้างขวางต่อโรงเรียน วัด โบสถ์ และโรงพยาบาล” คำแถลงของ Justice For Myanmar ระบุ
สโตน เป็นนักเคลื่อนไหวสายอนุรักษ์นิยมหัวรุนแรงมานาน และเคยเป็นที่ปรึกษาในการหาเสียงของทรัมป์
ในปี 2563 เขาถูกตัดสินจำคุก 40 เดือนในข้อหาขัดขวางการสอบสวนของรัฐสภาว่าการหาเสียงเลือกตั้งครั้งแรกของทรัมป์สมคบคิดกับรัสเซียหรือไม่ แต่ทรัมป์ได้ลดโทษให้สโตน ทำให้เขาไม่ต้องติดคุก.