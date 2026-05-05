"มิสแกรนด์ท่าขี้เหล็ก"ถูกถอดกลางอากาศ เหตุแต่ง"แม่ชี"ประกวดชุดประจำชาติ

MGR Online - มิสแกรนด์ เมียนมา สั่งเด็ดขาด ถอด "อิ๊ หมุ่นหลุ่น" ตัวแทนนางงามจากท่าขี้เหล็กออกจากการประกวด Miss Grand Myanmar 2026 หลังแต่งเป็นแม่ชีเข้าประกวดรอบชุดประจำชาติ แจงเหตุสร้างความเสื่อมเสียต่อศาสนา
ช่วงค่ำวานนี้ (4 พ.ค. 69) ในการประกวด Miss Grand Myanmar 2026 รอบชุดประจำชาติ รอบแรก ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Eravati Sule Grand กรุงย่างกุ้ง ได้เกิดเหตุดราม่าขึ้น เมื่อ อิ๊ หมุ่นหลุ่น(Ei Mon Lwin) ตัวแทน Miss Grand จากเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉานตะวันออก ได้ขึ้นเดินอวดโฉมด้วยเครื่องแต่งกายชุดแม่ชี
หลัง อิ๊ หมุ่นหลุ่น เสร็จสิ้นการเดินโชว์ตัวบนเวที ปรากฏว่าได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายถึงความเหมาะสมของทีมออกแบบ ที่นำสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนามาใช้เป็นเครื่องแต่งกายให้กับนางงามเข้าประกวด
มะราน ซายหน่อ National Director Miss Grand Myanmar ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการแถลงขอโทษต่อความผิดพลาดครั้งนี้
เช้าวันนี้ (5 พ.ค.) กองประกวด Miss Grand Myanmar ได้ประกาศถอด อิ๊ หมุ่นหลุ่น ออกจากการประกวด Miss Grand Myanmar 2026 โดยให้เหตุผลว่า การที่ อิ๊ หมุ่นหลุ่น แต่งชุดแม่ชีเข้าประกวดรอบชุดประจำชาติ เป็นการสร้างความเสื่อมเสียต่อพุทธศาสนาที่ชาวเมียนมาทุกคนเคารพนับถือ ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสม และกองประกวด Miss Grand Myanmar ได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นนี้มาตลอด และเคยมีการแจ้งเตือนหลายครั้งแล้วว่า ผู้เข้าประกวดทุกคน ต้องไม่กระทำการใดๆที่ส่งผลกระทบถึงศาสนา
สำหรับการประกวด Miss Grand Myanmar 2026 มีตัวแทนสาวงาม 27 คน จากเมืองในภาคและรัฐชาติพันธุ์ทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวด โดยการประกวดรอบชุดประจำชาติจะมีการตัดสินกันในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ส่วนรอบตัดสินจะเริ่มในวันที่ 7 พฤษภาคม และจะรู้ผลว่าใครจะได้รับตำแหน่ง Miss Grand Myanmar 2026 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2569