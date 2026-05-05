แหล่งข่าวคาดอินเดียคุยขายขีปนาวุธ BrahMos ให้เวียดนามระหว่างประธานาธิบดีเยือนนิวเดลี

รอยเตอร์ - แหล่งข่าว 2 รายเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโต เลิม ของเวียดนาม คาดว่าจะหารือเกี่ยวกับการขยายความสัมพันธ์ด้านกลาโหมกับอินเดียระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีในสัปดาห์นี้ รวมถึงความเป็นไปได้ในการซื้อขีปนาวุธบรามอส (BrahMos) ที่พัฒนาร่วมกับรัสเซีย
อินเดียที่กำลังสร้างโรงงานผลิตอาวุธภายในประเทศเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก ได้ขายขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงนี้ให้กับฟิลิปปินส์แล้ว และลงนามสัญญากับอินโดนีเซียในเดือนมี.ค.
แหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่าข้อตกลงกับเวียดนามอาจมีมูลค่าราว 60,000 ล้านรูปี (ประมาณ 20,589 ล้านบาท) รวมทั้งการฝึกอบรมและการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์
อินเดียถือว่าเวียดนามเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีน
แหล่งข่าวรายที่ 3 กล่าวว่าอาจมีการประกาศความร่วมมือด้านกลาโหมบางอย่างระหว่างการเยือนของประธานาธิบดีโต เลิม ในวันที่ 5-7 พ.ค. แต่คาดว่าจะไม่มีการลงนามในข้อตกลงด้านอาวุธ
ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโต เลิม เดินทางถึงเมืองพุทธคยาในวันอังคาร (5)
แหล่งข่าวทั้งหมดปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับสื่อเกี่ยวกับการเจรจาของรัฐบาล
กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียและเวียดนาม รวมถึงบริษัทผู้ผลิตขีปนาวุธ BrahMos Aerospace ไม่ได้ตอบคำร้องขอความคิดเห็นในทันที บริษัท BrahMos Aerospace เป็นกิจการร่วมทุนระหว่างหน่วยงานรัฐบาลอินเดียและรัสเซีย
การค้าสองทางระหว่างอินเดียและเวียดนามมีมูลค่าเกิน 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และทั้งสองฝ่ายต่างกระตือรือร้นที่จะขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
อินเดียได้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่เวียดนามในการฝึกอบรม และได้มอบเรือคอร์เว็ตติดขีปนาวุธ INS Kirpan เป็นของขวัญให้เวียดนามในปี 2566.