กัมพูชาผุดแคมเปญ ‘Green Season’ ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวช่วงหน้าฝน

ซินหัว - กัมพูชาเดินหน้าเปิดตัวแคมเปญฤดูสีเขียว (Green Season) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
ฮวด ฮัก รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา กล่าวสุนทรพจน์ในงานเปิดตัวแคมเปญ “เที่ยวกัมพูชาในฤดูสีเขียวปี 2026” (Visit Cambodia in the Green Season Campaign 2026) โดยระบุว่าโครงการริเริ่มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อพลิกโฉมช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพ.ค. ถึงเดือนต.ค. ให้กลายเป็นฤดูท่องเที่ยวที่คึกคัก
ฮวด ฮัก กล่าวว่าแคมเปญนี้มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนฤดูฝนให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวา ทรงคุณค่า และยั่งยืน
“ในช่วงเวลานี้ นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันเขียวขจี แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประสบการณ์การท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชน” ฮวด ฮัก กล่าว
รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวยังขอให้โรงแรม ร้านอาหาร ตลอดจนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ต่างๆ ร่วมมือกันจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาโปรโมชันและจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามามากขึ้น
ทั้งนี้ การท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจของกัมพูชา โดยรัฐมนตรีระบุว่ากัมพูชาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งสิ้น 5.57 ล้านคน ในปี 2568.