พบปลาแม่น้ำเซโดนตายเพิ่มใน"จำปาสัก" ชาวบ้านวิตก ไก่ไปจิกซาก "รับเคราะห์" ด้วย

MGR Online - ปลาในแม่น้ำเซโดนยังลอยตายเพิ่มอีก คราวนี้พบในเมืองซะนะสมบูน แขวงจำปาสัก ถัดลงมาทางใต้จากจุดที่พบครั้งก่อน ชาวบ้านกังวล หลังไก่ที่ปล่อยหากินตามริมน้ำไปจิกซากปลาแล้วทยอยตายตามไปด้วยทีละตัว
วานนี้ (3 พ.ค. 69) สื่อทางการของรัฐบาลลาวหลายสำนัก ได้รายงานเหตุพบปลาในแม่น้ำเซโดนหลากหลายชนิด ลอยตายเป็นจำนวนมากอีกแล้ว โดยครั้งนี้พบบริเวณบ้านนาขามเชื่อมต่อไปถึงบ้านต่างหล้าง เมืองซะนะสมบูน แขวงจำปาสัก
ชาวบ้านที่ประสบเหตุและโพสเรื่องราวลงในสื่อออนไลน์ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากซากปลาที่ตายลอยมาติดริมน้ำแล้ว ยังพบซากไก่ของชาวบ้านอีกจำนวนมากนอนตายอยู่ตามชายฝั่ง เนื่องจากเจ้าของไก่เหล่านี้ ได้ปล่อยให้ไก่เดินหากินไปตามแนวลำน้ำ และไก่ได้ไปจิกซากปลาตายที่ลอยมาติดชายฝั่ง ปรากฏว่าหลังจากจิกซากปลาไปได้ไม่นาน ไก่เหล่านี้ก็ทยอยตายลงไปทีละตัว
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่ปลาตาย และได้เตือนไปยังชาวบ้านทุกชุมชนที่อยู่ตามริมแม่น้ำเซโดน ได้แก่ บ้านนาขาม บ้านคีลี บ้านคำยัด บ้านปากห้วย บ้านแก่งโพ และเขตเซละบำ ห้ามแตะต้องซากปลาหรือนำซากปลาขึ้นมาบริโภคอย่างเด็ดขาด เพราะยังไม่รู้ว่าปลาเหล่านี้ตายจากอะไร อาจเกิดจากสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ซึ่งหากแตะต้องซากปลา หรือนำไปบริโภค จะเกิดอันตรายได้
เมืองซะนะสมบูน แขวงจำปาสัก ที่เพิ่งพบเหตุปลาตายครั้งนี้ อยู่ติดกับเมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน ที่เพิ่งเกิดเหตุปลาในแม่น้ำเซโดนลอยตายจำนวนมากเมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา โดยอยู่ถัดลงมาทางทิศใต้ตามแนวลำน้ำเซโดน
หลังพบปลาตาย ชาวบ้านคงเซโดนต่างเชื่อว่า สาเหตุที่ปลาตายมาจากสารพิษของโรงงานอุตสาหกรรม หรือสวนเกษตรของนักลงทุน ที่ปล่อยลงไปในแหล่งน้ำ
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 นายเพ็ดนิกอน สินทะสัก หัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมง แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม แขวงสาละวัน เพิ่งแถลงข่าวถึงสาเหตุที่ปลาในแม่น้ำเซโดนจำนวนมากลอยตายในพื้นที่บ้านดอนเมือง เมืองคงเซโดน ว่ามาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดจากปรากฏการณ์เอลนิโญ ไม่ได้เกิดจากสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำแต่อย่างใด
นายเพ็กนิกอนอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ซึ่งลงไปตรวจสอบสภาพน้ำว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำในแม่น้ำเซโดนอยู่ในระดับ 7.8-8.6 ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่สัตว์น้ำสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ส่วนปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ในระดับ 6.8-7.12 มิลลิกรัมต่อลิตร ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย แต่เมื่อวัดอุณหภูมิของน้ำกลับพบว่าอยู่ในระดับ 32.1-32.7 องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าปกติ และอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของปลา โดยเฉพาะปลาชนิดที่ไม่ทนความร้อน
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ติดตามการแถลงข่าวครั้งนี้ ส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่าสาเหตุที่ปลาตายไม่น่าจะมาจากอุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียว น่าจะมีสาเหตุอื่นรวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะการปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำ