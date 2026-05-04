กัมพูชาโอดเดือน เม.ย.ชาวต่างชาติเยือนนครวัดแค่ 5 หมื่นคน รายได้ลด 30%

MGR Online - รายได้จากการขายตั๋วเข้าชมอุทยานโบราณสถานอังกอร์ของกัมพูชาลดลงอย่างมากในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2569 สะท้อนถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภูมิภาคและภูมิรัฐศาสตร์
บริษัทอังกอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ รายงานรายได้จากการขายตั๋วระหว่างเดือนม.ค. ถึงเดือนเม.ย. อยู่ที่ 15.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ซื้อตั๋วลดลงเหลือ 322,004 คน ในช่วงเวลาเดียวกัน
เฉพาะในเดือนเม.ย. อุทยานต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ 51,093 คน ทำรายได้ประมาณ 2.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงมากกว่า 30% ทั้งในจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
บุคคลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระบุว่าความตึงเครียดบริเวณชายแดนกับไทยและความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
“เรากำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก และการท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมาก” ประธานสมาคมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สาขากัมพูชา กล่าว
ตัวเลขที่ลดลงดังกล่าวเน้นย้ำให้เห็นถึงความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ในการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในกัมพูชาหลังการระบาดของโควิด แม้จะมีความพยายามอย่างกว้างขวางในการฟื้นฟูภาคส่วนนี้ กัมพูชามีรายได้เกือบ 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการขายตั๋วเข้าชมอุทยานโบราณสถานอังกอร์ ในปี 2568 ลดลง 6.5% จากปีก่อนหน้า ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง 16.9% เหลือ 5.57 ล้านคน ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นประมาณ 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.