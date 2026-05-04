ทีมทนายปฏิเสธรายงานสื่อนอกเรื่องพบหารือ “ซูจี” ด้านพรรค NLD ซัดคำสั่งกักบริเวณของรัฐบาลเป็นเรื่องหลอกลวง

MGR Online - ทีมกฎหมายที่เป็นตัวแทนของอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐที่ถูกจำคุก ได้ปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อรายงานที่ระบุว่าพวกเขาได้พบหารือกับผู้นำวัย 80 ปีรายนี้ หลังจากเธอถูกย้ายออกเรือนจำในกรุงเนปีดอ ไปกักบริเวณในบ้านที่ไม่เปิดเผย
ทนายความรายหนึ่งจากทีมกฎหมาย 4 คนของซูจีได้กล่าวกับสำนักข่าว DVB ปฏิเสธรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่อ้างว่ามีกำหนดพบหารือกับซูจีในวันที่ 3 พ.ค. และระบุว่าไม่มีการเยี่ยมเยียนดังกล่าวเกิดขึ้น
“เราไม่ได้ขอรัฐบาลเข้าพบกับเธอหลังจากที่เธอถูกย้ายไปกักบริเวณในบ้าน” ทนายความกล่าว โดยไม่ขอเปิดเผยชื่อ
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรือนจำเนปีดอยืนยันกับสำนักข่าว DVB ว่า แม้ทีมกฎหมายจะได้รับอนุญาตให้ส่งพัสดุให้อองซานซูจีทุกวันอาทิตย์ แต่พวกเขาถูกห้ามไม่ให้เข้าพบกับเธอเป็นการส่วนตัวอย่างเด็ดขาดตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นมา
การคุมขังอย่างต่อเนื่องทำให้เรื่องทางกฎหมายที่สำคัญหลายเรื่องอยู่ในภาวะไม่แน่นอน ทนายความของเธอระบุว่าพวกเขาจำเป็นต้องแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายกับอองซานอู พี่ชายของเธอ
ข้อพิพาทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการประมูลบ้านพักหลังประวัติศาสตร์ของครอบครัว เลขที่ 54 ถนนยูนิเวอร์ซิตี้ ในเขตบาฮัน เมืองย่างกุ้ง ที่เป็นทรัพย์สินเดียวกันกับที่อองซานซูจีเคยถูกกักบริเวณในบ้านเป็นเวลา 15 ปีในสมัยรัฐบาลทหารชุดก่อนหน้านี้
ขณะที่การคุมขังเธอยังคงดำเนินต่อไป พันธมิตรทางการเมืองของเธอกำลังเตือนประชาคมระหว่างประเทศว่าอย่ามองการย้ายตัวไปกักบริเวณในบ้านนั้นว่าเป็นสัญญาณของการผ่อนปรน
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ที่ปัจจุบันถูกยุบไปแล้ว ได้ออกคำแถลงประณามการย้ายที่คุมขังดังกล่าว
พรรคระบุว่าการย้ายซูจีจากเรือนจำไปอยู่ภายใต้การกักบริเวณในบ้าน “ไม่ได้แสดงถึงความก้าวหน้าไปสู่เส้นทางการเมืองที่ดี แต่เป็นการหลอกลวงเท่านั้น”
พรรค NLD ระบุว่าการย้ายครั้งนี้เป็นเพียง “การแสดง” ที่จัดฉากโดยมิน อ่อง หล่าย เพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมืองบนเวทีโลก
การย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่มิน อ่อง หล่าย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีพม่าเมื่อวันที่ 10 เม.ย. หลังจากการเลือกตั้งที่นักวิจารณ์ประณามอย่างกว้างขวางว่าเป็นการเลือกตั้งหลอกลวง
อองซานซูจี ถูกควบคุมตัวตั้งแต่กองทัพโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนของเธอในการรัฐประหารเดือนก.พ. 2564 รัฐบาลทหารได้ยุบพรรค NLD ของเธออย่างเป็นทางการในปี 2566 ในความพยายามที่จะทำลายฝ่ายค้านประชาธิปไตย
ขณะที่โทษจำคุก 22 ปีของเธอ ลดลงเหลือ 18 ปี ในการนิรโทษกรรมเมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา แต่ผู้นำทั่วโลกยังคงเรียกร้องให้ปล่อยตัวเธอโดยไม่มีเงื่อนไข
คิม อาริส ลูกชายของเธอได้แสดงความกังวล และเรียกร้องให้มิน อ่อง หล่าย แสดงหลักฐานการมีชีวิตอยู่ของซูจี เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์อิสระสามารถตรวจสอบได้ว่าแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่และสบายดี
ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับอองซานซูจีเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีวิน มี้น ที่ถูกขับออกจากตำแหน่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ 17 เม.ย. จากเรือนจำในตองอู ภาคพะโค จากการนิรโทษกรรมเนื่องในวันปีใหม่พม่า
แต่ถึงแม้จะมีการลดโทษและย้ายที่คุมขัง แต่ประชาคมระหว่างประเทศได้เรียกร้องการปล่อยตัวอองซานซูจี และนักโทษการเมืองทั้งหมดในพม่าโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข.