กัมพูชาตั้งเป้าลดการบริโภคยาสูบ 30% ภายในปี 2573

ซินหัว - เชียง รา รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชา เปิดเผยในการประชุมเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบว่า กัมพูชากำลังจัดทำยุทธศาสตร์ฉบับใหม่สำหรับช่วงปี 2570-2574 โดยมีเป้าหมายลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบลง 30% ภายในปี 2573 ซึ่งการควบคุมยาสูบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องชีวิตและอนาคตของประชาชน เนื่องจากปัจจุบันกัมพูชามีผู้ใช้ยาสูบราว 1.6 ล้านคน
เชียง รา ระบุว่าการลดการสูบบุหรี่จะช่วยปกป้องเด็ก เยาวชน ผู้หญิง และประชาชนโดยรวมจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ โดยการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การห้ามโฆษณา การออกคำเตือนด้านสุขภาพ และการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ขณะที่การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบอันตรายของการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความสำคัญเช่นกัน
องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าการใช้ยาสูบทำให้มีผู้เสียชีวิตในกัมพูชาราว 15,000 รายต่อปี ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 663 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.15 หมื่นล้านบาท) ต่อปี