ศาลกัมพูชาตั้งข้อหา 2 แกนนำระดมคนชุมนุมประท้วงหน้าธนาคารแห่งชาติปมบัญชี Huione ถูกอายัด

เอเอฟพี - ศาลกัมพูชาตั้งข้อหาชาย 2 คน จากการนำการประท้วงเรียกร้องปลดล็อกบัญชีของผู้ชุมนุมกับบริษัทบริการทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางไซเบอร์
ผู้ชุมนุมประท้วงกล่าวในสัปดาห์นี้ว่าบัญชีของพวกเขากับแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัล H-Pay ของบริษัท Huione Group ที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร จากเดิมชื่อ Huione Pay ไม่สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่เดือนธ.ค.
เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวว่า Huione ที่เป็นเจ้าของบริษัทหลายแห่งที่ให้บริการอีคอมเมิร์ซ การชำระเงิน และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ได้ฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่กระทำการหลอกลวงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลี่ สง อดีตประธานบริษัท Huione ถูกส่งตัวไปจีนเมื่อวันที่ 1 เม.ย. ทางการจีนกล่าวว่าเขาเป็นศูนย์กลางของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการฉ้อโกง และต้องสงสัยว่ากระทำความผิดทางอาญาหลายคดี
ผู้ต้องหาทั้ง 2 คน คือ สวน โสวันไท อายุ 37 ปี และวัธ มะกะรา อายุ 36 ปี ชาวกัมพูชา ถูกจับกุมเมื่อวันจันทร์ระหว่างการชุมนุมประท้วงหน้าธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) ในกรุงพนมเปญ การชุมนุมที่ทำให้ผู้ประท้วงอย่างน้อย 2 คน ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่
ศาลกรุงพนมเปญแถลงเมื่อวันศุกร์ (1) ว่าผู้ต้องหาทั้งสองถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบอย่างร้ายแรง และขัดขวางการจราจรนอกธนาคารกลาง
ศาลระบุว่าชายทั้งสองและผู้ร่วมกระทำความผิดได้วางแผนกันในเดือนเม.ย. และตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชั่นเทเลแกรม ที่มีสมาชิกในกลุ่มเป็นเจ้าของบัญชี Huione กว่า 1,200 คน เพื่อระดมคนรวมตัวชุมนุมประท้วงอย่างผิดกฎหมาย
การประท้วงเมื่อวันจันทร์เกิดขึ้นหลังจากมีการชุมนุมประท้วงอื่นๆ ในเดือนเม.ย. นอกธนาคารแห่งชาติกัมพูชาและสถานทูตจีนในกรุงพนมเปญ
คำแถลงระบุว่า ศาลได้กล่าวหาว่าชายทั้ง 2 จ้างคนเข้าร่วมการประท้วงโดยจ่ายเงินให้คนละ 25,000 เรียล (ประมาณ 200 บาท) และทั้งคู่ถูกควบคุมตัวไว้ก่อนการพิจารณาคดี
ทั้งนี้ ผู้ชุมนุมได้เปิดเผยกับเอเอฟพีว่าพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาของ Huione และไม่สามารถเข้าถึงทรัพย์สินที่ฝากไว้กับบริษัทได้ พร้อมเรียกร้องให้ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาเข้าแทรกแซง
ธนาคารแห่งชาติระบุว่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจของแพลตฟอร์ม Huione ถูกเพิกถอนแล้ว และเจ้าหนี้ของ Huione Pay ควรฟ้องศาล ขณะที่เจ้าหนี้ของ H-Pay สามารถยื่นคำร้องต่อผู้ชำระบัญชีได้.