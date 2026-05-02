สหรัฐฯ เรียกร้องปล่อยตัวอองซานซูจี หลังถูกย้ายไปกักตัวในบ้านพัก

เอเอฟพี - สหรัฐฯ เรียกร้องให้พม่าปล่อยตัวอองซานซูจี อดีตผู้นำที่ถูกโค่นล้มทันที หลังจากรัฐบาลทหารประกาศว่าจะย้ายเธอไปกักบริเวณในบ้านพัก หลังถูกคุมขังมานาน 5 ปี นับตั้งแต่เกิดการรัฐประหาร
แหล่งข่าวจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ที่ถูกยุบไปแล้ว ได้เปิดเผยกับเอเอฟพีว่า ซูจีน่าจะถูกคุมขังอยู่ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในกรุงเนปีดอ
มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหาร ได้โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของซูจีในปี 2564 และคุมขังเธอด้วยข้อกล่าวหามากมาย ที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกีดกันเธอ
สงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นตามมาได้คร่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคนและทำให้ผู้คนหลายล้านคนต้องพลัดถิ่นในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประชากรประมาณ 50 ล้านคนแห่งนี้
ซูจี วัย 80 ปี ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากในพม่า แต่ถูกคุมขังโดยแทบไม่มีการติดต่อใดๆ ขณะที่ครอบครัวของเธอเตือนถึงสุขภาพที่ทรุดโทรมของเธอ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า "เรายังคงเรียกร้องให้ปล่อยตัวเธอโดยทันทีและโดยไม่มีเงื่อนไข"
“เราเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ ดูแลให้อองซานซูจีได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างเหมาะสม เนื่องจากมีรายงานอย่างต่อเนื่องว่าสุขภาพของเธอย่ำแย่”
เมื่อวันพฤหัสฯ สำนักงานของมิน อ่อง หล่าย ได้เผยแพร่ภาพถ่ายที่ดูเหมือนจะแสดงให้เห็นซูจีนั่งพูดคุยอยู่กับเจ้าหน้าที่ชาย 2 คน.